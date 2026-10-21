ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತಂದೆ–ಮಗ ಸಾವು
ಮಗನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಂದೆ ಕೂಡ ಈಜು ಬಾರದ ಕಾರಣ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 21, 2026 at 3:43 PM IST
ಬಳ್ಳಾರಿ: ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೋಟೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಕುಟುಂಬವೊಂದರ ತಂದೆ–ಮಗ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಣೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲದ ರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಅವರ 10 ವರ್ಷದ ಮಗ ಹೊನ್ನೂರಸ್ವಾಮಿ ಮೃತರು.
ಆಯುಧಪೂಜೆಯ ರಜೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೂರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೋಟೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದವು. ಈ ವೇಳೆ ಹೊನ್ನೂರಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಮಗನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಂದೆ ರಮೇಶ್ ಕೂಡ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಈಜು ಬಾರದ ಕಾರಣ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಕೌಲ್ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಇಬ್ಬರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊಂಡದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದರು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕೌಲ್ಬಜಾರ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
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