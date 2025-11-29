ಕಾರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭೀಕರ ಡಿಕ್ಕಿ: ಕೋಲಾರದ ಐವರ ದುರ್ಮರಣ
ಕಾರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿ ಐವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಎಮ್ಮಿಗನೂರು ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
Published : November 29, 2025 at 9:14 AM IST
ಎಮ್ಮಿಗನೂರು( ಕರ್ನೂಲ್,ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಕರ್ನೂಲು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಎರಡು ಕಾರು ಮಧ್ಯೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಐವರು ಮೃತ: ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕಹೊಸಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ (76), ಮೀನಾಕ್ಷಿ (32), ಸತೀಶ್ (34), ಬನಿತ್ (5), ಮತ್ತು ರುತ್ವಿಕ್ (4) ಮೃತಪಟ್ಟವರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಾಲಕ ಚೇತನ್ ಮತ್ತು ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದೋನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಮ್ಮಿಗನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಕಾರು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರಿನ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಟೆಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿ ಅಪಘಾತವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಐವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಯಚೂರು ಬಳಿ ಅಪಘಾತ: ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಹಾಗೂ ರೈತನ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ನಡುವೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಎತ್ತು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಜಖಂ: ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಸೇತುವೆ ಇದ್ದಾಗಿದ್ದು, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎತ್ತು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಜಖಂಗೊಂಡಿದೆ.
ರಾಯಚೂರು - ಮಂತ್ರಾಲಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್: ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ - ರಾಯಚೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಯಿತು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಇಡಪನೂರು ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಘಟನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಡೆಸಿ, ಸಂಚಾರ ಸುಗಮಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಗಾಯಗೊಂಡವರು ಹಾಗೂ ಎತ್ತಿನಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಮಹಾದ್ವಾರಂ ಗ್ರಾಮದವರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇಡಪನೂರು ಪೊಲೀಸರ ಭೇಟಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ: ತುಂಗಭದ್ರಾ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಹಾಗೂ ಎತ್ತಿನಬಂಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಎತ್ತು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಎತ್ತಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಯಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಡಪನೂರು ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
