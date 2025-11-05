ವರದಾ ನದಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗದ ಗೇಟ್: ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ರೈತರು
ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸೂರು ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೇಟ್ ಅವಳಡಿಸಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರು, ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಹಣ ಹಾಕಿ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ತಂದು ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವೇರಿ: ವರದಾ ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಗೇಟ್ ಹಾಕದಿರುವುದು, ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ರೈತರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ವರದಾ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಗೇಟ್ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ನದಿಯ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ವರದಾ ನದಿಯ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಅವರು ಗೇಟ್ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ನಾವೇ ಗೇಟ್ ತಂದು ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ರೈತರು ನಲುಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಗೇಟ್ ಹಾಕದೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು. ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಿಜ, ಅದರೂ ಸಾಲಸೋಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯಂದಿರ ತಾಳಿ ಮಾರಿ ಗೇಟ್ ತಂದು ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ರೈತರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
128 ಗೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 30 ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ: ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಸೂರು ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ 125ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಳಹಂತದಲ್ಲಿ 45, ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 45 ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ 35 ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ 128 ಗೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 98 ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ 30 ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯ್ದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ 30 ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಹಂತಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು.
ಏತ ನೀರಾವರಿ, ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ: ವರದಾ ನದಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಸವಣೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿವಿಧ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಳಸೂರು, ಮಂಟಗಣಿ, ಮೆಳ್ಳಾಗಟ್ಟಿ, ದೇವಗಿರಿ, ಕೋಳೂರು, ಗಣಜೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನ - ಜಾನುವಾರುಗಳ ದಾಹ ತೀರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರೈತರು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ನೀರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತರೆ ಕಳಸೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಂತರ್ಜಲಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರೈತರ ಬೆಳೆಗೆ, ಜನ - ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳುವುದೇನು? ಈ ಕುರಿತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳಸೂರು ಬ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಗೇಟ್ಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ತಯಾರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ತಯಾರಿಯಾದ 30 ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕೆಳಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ 10 ಗೇಟ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಎಲ್ಲಾ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ರೈತರು ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ವರದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವಿದೆ. ರೈತರು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಗೇಟ್ ಮಾಡಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಳೆ, ನೀರು ಹರಿವಿನ ವೇಗ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
