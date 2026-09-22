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ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್​ ವರದಿ: ರೈತರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಅಭಯ

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮ‌ ಧೇಯ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರೈತರನ್ನ ಒಕ್ಕಲೆಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ರೈತರನ್ನ ಒಕ್ಕಲೆಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಅಭಯ
ರೈತರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಅಭಯ (DK Shivakumar X Post/ file)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2026 at 7:48 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ‌ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ ಬದ್ದತೆಯೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ‌‌. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರೈತರ ಜಮೀನು ಕಸಿದು ಒಕ್ಕಲೆಬಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಭಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 7ನೇ ಬಾರಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಬಂಧ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸದನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.‌ ಈ‌ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸದನ ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಆಲಿಸಲಾಗಿದೆ‌. ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸಲಹೆ -ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮ‌ ಧೇಯ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರೈತರನ್ನ ಒಕ್ಕಲೆಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಹಾಗೂ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 14 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಾಕಿಯಿದೆ. 4 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಗರ್ ಹುಕುಂದಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಗುವಳಿದಾರರ ಭೂ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಸರ್ವೇ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅನಧಿಕೃತ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನವೆಂಬರ್ 1ರೊಳಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವವರು ಗನ್ ವಾಪಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ‌ ಎಂದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗ ಕೊಂಡ್ಯೊಯಲಾಗುವುದು. ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಅನುಸಾರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳು ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.‌ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯ ಭೋಜೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿ ಮತ್ತು ಆಕೇಶಿಯಾ ಮರಗಳನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಿದರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿದೆ. ಭದ್ರಾ, ಆಗುಂಬೆ, ಕುದುರೆಮುಖ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಿಷೇಧಿತ ಮರಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿವೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ನಿಗದಿತ ಗಡುವು ನೀಲಗಿರಿ ಮತ್ತು ಆಕೇಶಿಯಾ ಮರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ‌ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಿಎಂ, ಪರಿಸರ ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೇಗದ ಸಿರಿ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ತೇಗದ ಮರಗಳನ್ನ ನೆಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಬಹುದು.ತೇಗದ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ. 70ರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

TAGGED:

FARMERS WILL NOT EVICTED
ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್​ ವರದಿ
ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟಗಳು
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CM DK SHIVAKUMAR

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