ಧಾರವಾಡ: ಕೈಕೊಟ್ಟ ಮಳೆ, ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿನ ಮೊರೆ ಹೋದ ರೈತರು
ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರೋಬೆಳವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 29, 2026 at 3:25 PM IST
ಧಾರವಾಡ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಭೀಕರ ಬರ ಆವರಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರೆ ಮಲೆನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೂ ಮುಂಗಾರು ಹಾಗೂ ಹಿಂಗಾರು ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅನ್ನದಾತರ ಚಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇವಿಗಾಗಿ ಉಳಿದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರೋಬೆಳವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಉಳಿದ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ತಂದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಲಿನತ್ತ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀರು ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ವಿವಿಧೆಡೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ.
ರೈತ ವೀರೇಶ ಕಣಾಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂರು ಎಕರೆ ಹೊಲದ ಪೈಕಿ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಹಾಗೂ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಬಿತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬೀಳುತ್ತಲೇ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಬಳಿಕ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿ ಮಳೆಯೂ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆ ಒಣಗಲು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಗೋಧಿ ಬೆಳೆ ಒಣಗಿದರೆ ಒಣಗಲಿ, ಆದರೆ ಜೋಳವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಅವರು, ಆ ಬೆಳೆಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜೋಳ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಮೇವು ಬಂದರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಹಾಯಿಸಲು ಸುಮಾರು 500 ರಿಂದ 1,000 ರೂ ವರೆಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
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