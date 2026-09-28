ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಡ್ರೋನ್ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಉಪಕರಣದತ್ತ ರೈತರ ಚಿತ್ತ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಬೇಡಿಕೆ!
ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಯಂತ್ರಗಳತ್ತ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದು, ಅದರ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಅನುಕೂಲ ಹಾಗೂ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ವರದಿ - ಹನುಮಂತ ಗಡ್ಡದ್
Published : September 28, 2026 at 8:34 PM IST|
Updated : September 28, 2026 at 9:10 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕೃಷಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳತ್ತ ರೈತರು ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರೈತರ ಸಮಯ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡ್ರೋನ್ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಯಂತ್ರಗಳತ್ತ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದು, ಅದರ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅನುಕೂಲ ಹಾಗೂ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ವೀರೇಶ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇವರ ಬಳಿ 10 ಲೀಟರ್ ಡ್ರೋನ್ ಔಷಧಿ ಸಂಪಡನೆ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 30 ಲೀಟರ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ 4 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಇದೆ.
ಡ್ರೋನ್ ಸಿಂಪಡಣೆಯಿಂದ ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಕಬ್ಬು ಅಥವಾ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 4 ರಿಂದ 5 ಬ್ಯಾರಲ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಔಷಧಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡ್ರೋನ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 20 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು.
ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಯ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯವೂ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ರೈತರು ತಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಸೇರುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಡ್ರೋನ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಬೆಳೆಗಳ ಸಿಂಪಣನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಎತ್ತರದ ಬೆಳೆಗಳಿಗಾದ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಕಬ್ಬು ಹಾಗೂ ಜೋಳದಂತಹ ಎತ್ತರವಾದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನವಾಗಿ ಔಷಧಿ ತಲುಪಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಆಥವಾ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಲದೊಳಗೆ ಇಳಿದು ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳು ತುಳಿದು ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಡ್ರೋನ್ ಮೇಲಿನಿಂದಲೇ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ವೀರೇಶ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆಗೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿರೇಶ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೈತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ 10 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಡ್ರೋನ್ ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 30 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಡ್ರೋನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. 10 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಡ್ರೋನ್ 20-25 ಎಕರೆ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಯುವಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಸಿಎ ಅನಿಮೋದಿತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೂಲಕ ಡ್ರೋನ್ ನೀಡಿ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ರೈತರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟಿ ರೈತರು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಡ್ರೋನ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. 10 ಲೀಟರ್ ಡ್ರೋನ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತರಬೇರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾದವಾಡ ರೈತ ವೀರಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬೇಗ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಸರಿಯಾದ ವೇಳೆ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡದೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಲ ಹಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ತಡವಾಗಿ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಲೆಯಾಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡ್ರೋನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ 100-200 ಎಕರೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಉತ್ತಮ ಸರ್ವೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖರೀದಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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