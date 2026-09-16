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ನೀರಿಗಾಗಿ ರಕ್ತ ಹರಿಸಿದ ಅನ್ನದಾತ, ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ: ನಮ್ಗೂ ನೀರು ಬೇಕೆಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ರೈತರ ಆಗ್ರಹ!

ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಹೋರಾಟ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ನೂರುಲ್ಲಾ .ಡಿ. ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ರೈತರ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 16, 2026 at 1:23 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಮಧ್ಯ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು ದಿನೇ ದಿನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಮೂರು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೆಂಗು, ಕಬ್ಬು, ಅಡಿಕೆ ಒಣಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ರೈತರು ಕೆರಳಿಕೆಂಡವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಭಾಗದ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್​ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತ ಸಮಯ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ ನೀರು ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತಾ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದ ರೈತ ಒಕ್ಕೂಟ ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಕೂಸು ಬಡವಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ರೈತರ ಪಾಡಾಗಿದೆ. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ರೈತರು, ಒಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ: ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಭದ್ರಾ ನೀರು ಹರಿಸಿ ರೈತರು ರಣಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿಸಿದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತಾ ಕೆಲ ರೈತರಿಂದ ಹೊಸ ವರಸೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ರೈತ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ 'ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಗಾಲ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೇಗೋ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಮುಂದೇ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಭತ್ತ, ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಬೆಳೆಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೇ. ಬೇಸಿಗೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಿ' ಅಂತಾ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ಈಗ ಫೂರ್ಣ ಮಳೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಸಿಲು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಡಿಕೆ, ತೋಟ ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀರು ಬಿಡಿ ಎಂದು ರೈತ ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48 ತಡೆದು ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ಐಸಿಸಿ ಸಭೆ ನಡೆಸದೇ ಕೇವಲ ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾಗೆ 3 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ದ್ರೋಹ ಎಸಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ನೀರು ಬಿಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ರೈತರ ಬೆಳೆ ಒಣಗುತ್ತಿದೆ, ಕೆರೆಗಳು ಬತ್ತಿವೆ. ತುಂಗಾದಿಂದ ನೀರು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ಭದ್ರಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಘೋರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.‌

ಪೊಲೀಸ್​ - ರೈತರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ, ರೈತರು ಪೊಲೀಸ್​ ವಶಕ್ಕೆ: ಇನ್ನು ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಹಚ್ಚಲು ಮುಂದಾದ ರೈತರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದಿದ್ದೇ ತಡ, ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿತು. ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ, ಮಾಡಾಳ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಬಿಜಿ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು.

ನಾಯಕರ ಬಂಧನದಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ರೈತರು ನೇರವಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ರೈತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ತಳ್ಳಾಟ ನೂಕಾಟದಲ್ಲಿ ಶಿವಯೋಗಿ ಎಂಬುವರು ಹಾಗೂ ಪಿಐ ಸುರೇಶ್ ಸಗರಿ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಯಿತು. ಗಾಯಗೊಂಡ ರೈತನನ್ನು ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದು ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.

ಸಮಯ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಿ: ಇದು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ ಮೊದಲು ನೀರು ಬಿಡಿ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಬಂದ್ ನಡೆಸಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್​ಎ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಬಣ ಬೇರೆ ವರಸೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ.‌ ಇದೀಗ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಡಿ ಬದಲಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಂಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅಂಡ್ ಟೀಂಗೆ ಟಾಂಗ್​ ನೀಡಿದೆ. ಈಗ ಸಮಯ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ, ಭತ್ತದ ಸಸಿಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗಿವೆ, ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಈಗ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಸುಮ್ಮನೇ ನೀರು ಪೋಲು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀರು ಉಳಿಸಿ 120 ದಿನ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್​.ಎಸ್​. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸದೇ ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಯಬೇಕು ಅಂತಾ ಭಾರತೀಯ ರೈತ ಒಕ್ಕೂಟ ವಾದ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಸದ್ಯ 175 ಅಡಿ ನೀರು ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನೀರು ಹರಿಸದೇ ಇರುವುದು ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ತರಿಸಿದೆ: ರೈತ ಶಿವಯೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೆಲ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ಈ ಸೂಳೆ ಕೆರೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಇಂದು ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಬೆಳೆಗೆ, ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ಹರಿಸಿ ಕೆಲ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ರೇ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಹರಿದಿಲ್ಲ. ನೀರು ಬೇಕೆಂದು ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜಪ್ ಹತ್ತಿಸಲು ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಿದೆ.‌ ರೈತರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ತರಿಸಿದೆ" ನಮಗೆ ನೀರು ಕೊಡಿ ಎಂದು‌ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.‌

ಐಸಿಸಿ ಸಭೆ ಆಗದೆ ಅಪ್ಪರ್​ ಭದ್ರಾಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ!: ರೈತ ಮುಖಂಡ ಕೊಳೆನಹಳ್ಳಿ ಸತೀಶ್ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ "ನೀರು ಬಿಡ್ರಿ ಎಂದು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವೀ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮಳೆಗಾಲ, ಆದರೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಭದ್ರಾ ನೀರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ ಕ್ರಾಪ್​ಗೆ ನೀರು ಕೊಡಿ ಎಂದು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೂಗಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಇನ್ನು ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಇಳಿಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಕೈ ಗೊಂಬೆಯಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದೆ. ಇದು ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಇದೆ. ನಮಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ನೀರು ಬಿಡುವುದು ಐಸಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯ ಆಗಲಿದೆ‌. ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ನೀರು ಹರಿಸಿದೆ. ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ‌

ರೈತ ಬಸವರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೆವು. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಹರಿಸಿ ಎಂದು ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಷ್ಡರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಕ್ಷ್ಯಮ್ಯ ಅಪರಾಧ, ನಮಗೆ ಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಂ ನಿಂದ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು, ತುಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ 17 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ಗೆ ನೀರು ಒಯ್ಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೇ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ನೀರು ಹರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೆಳೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಅಡಿಕೆ. ತೆಂಗು, ಬಾಳೆ, ನೆಲಕಚ್ಚಲಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ದೇವರೆ ಕಾಪಡಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಎಎಸ್ಪಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೆಗಡೆ, "ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆಗೆ 3 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ: ಹರಿಹರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

TAGGED:

DAVANAGERE
ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ
FARMERS PROTEST
ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ
FARMERS STRUGGLE FOR WATER

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