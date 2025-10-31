ETV Bharat / state

ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರದ ಬೆಳೆ; ಎತ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ರೈತ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೇ ಬೆಲೆ?

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತನಿಗೆ ಆದಾಯವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

farmers-start-selling-bullocks-due-to-crop-loss-in-haveri
ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವುದು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 31, 2025 at 2:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಹಿಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ರೈತರು ಹಿಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ತಾವು ಸಾಕಿದ್ದ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಎತ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿವೆ.

ಆದರೆ, ರೈತರ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ವೇಳೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ನೀಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಇದೀಗ 50 ಸಾವಿರ 70 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಾಗಲು ರೈತರು ಶೇಂಗಾ, ಸೋಯಾಬಿನ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಶೇಂಗಾ, ಸೋಯಾಬಿನ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಳೆತುಹೋಗಿದ್ದು, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಲು ಮೇವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಜಾನುವಾರು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತ ಇರ್ಫಾನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಎತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ: ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾನುವಾರುಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.

ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದೇವೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿಲ್ಲ, ರೈತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಜಾನುವಾರು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದ್ದ ಜಾನುವಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಮುಂಗಾರಿನವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಜೋಳ, ಕಡಲೆ ಶೇಂಗಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಲು ಮೇವಿಲ್ಲ, ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು ಖರೀದಿಸಲು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣವಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಾನುವಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.

farmers-start-selling-bullocks-due-to-crop-loss-in-haveri
ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಎತ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆ : ಎತ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮುನ್ನ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎತ್ತುಗಳ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎತ್ತುಗಳ ಮೈಮೇಲೆ ಇರುವ ಸುಳಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾಸಾದ ನಂತರ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಎಡೆಕುಂಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡಗಡೆ ಎತ್ತು ಬಲಗಡೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆ ಇರುವ ಎತ್ತನ್ನ ಎಡಗಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎತ್ತುಗಳ ಬಳಗ ಹೊಡೆಯದೇ ಎಡೆಕುಂಟಿ ಹೊಡೆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು, ಎತ್ತಿನ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರ ನಡುವೆ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರೈತರು, ಖರೀದಿದಾರರು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಎತ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರೈತರು ಮುಂದಿನ ಖರೀದಿದಾರರು ಬರುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಗೋಶಾಲೆ ತೆರೆಯರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮೇವು ಪೂರೈಸಿ : ಅಧಿಕ ಮಳೆಗಾಲವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೇವು ನೀಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲಹುತ್ತೇವೆ. ಇತ್ತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಹಾಯಧನಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ವರ್ತಕರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ 1500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕ ಮಳೆ, ಹಾಳಾದ ಬೆಳೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಶೇಂಗಾವನ್ನ ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

farmers-start-selling-bullocks-due-to-crop-loss-in-haveri
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ಎತ್ತುಗಳು (ETV Bharat)

ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಮೇವು ನೀಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೇ ಗೋ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಬೇಕು, ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ನಾವೇ ಮುಂದೆ ಜಾನುವಾರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತ ಇರ್ಫಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಮುಂಗಾರಿಗೆ ಬಿತ್ತಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಸಿಟಿಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರೂ ಕೊಳ್ಳುವವರು ಇಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

farmers-start-selling-bullocks-due-to-crop-loss-in-haveri
ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವುದು (ETV Bharat)

ರೈತ ನಿಂಗಪ್ಪ ನೆಲೋಗಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ರೈತನಿಗೆ ಆದಾಯವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಬರದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. 1.50 ಲಕ್ಷದ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು 70 ರಿಂದ 80 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 1.20 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೆವು. ಅವುಗಳನ್ನು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ರೈತರ ಬದುಕಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರಾದ ಈರುಳ್ಳಿ; ಮೊಂಥಾ ಮಳೆಯಿಂದ ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬೆಳೆ

TAGGED:

CROP LOSS
AGRICULTURAL ACTIVITY
ಎತ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ
HAVERI
FARMERS START SELLING BULLOCKS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕೊಳಲು ನುಡಿಸುತ್ತಾ 700 ಮೀಟರ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಮ್: ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ!; ಲಾಂಚ್​ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ: ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇವು

ಅಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಇಂದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ತಾಣ! ಈ ಬಾರಿ ನಳಂದದ ಮತದಾರರ ಚಿತ್ತ ಯಾರತ್ತ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.