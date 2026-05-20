ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಕಮರಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳು: ಟ್ಯಾಂಕರ್​ ಮೊರೆ ಹೋದ ಮಾಯಕೊಂಡ ರೈತರು

ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಮಾಯಕೊಂಡ ರೈತರು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ ನೀರು ಹಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

TANKERS TO SAVE ARECA PLANTATION
ಕೃಷಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಮೊರೆ ಹೋದ ಮಾಯಕೊಂಡ ರೈತರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 20, 2026 at 8:45 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ದಿನೇ ದಿನೇ ಬಿಸಿಲ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ದಾವಣಗೆರೆ ರೈತರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳು ಕಮರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ತೋಟ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ ನೀರು ಹಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಪಾತಾಳ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಅಡಿಕೆ ಉಳುಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸದಾಗಿ ಬೋರ್​ವೆಲ್‌ ಕೊರಸಿದರೂ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಕೆನಾಲ್​ನಿಂದ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್​ಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ 7-8 ಟ್ಯಾಂಕರ್​ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಳೆದ 4-5 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ರೈತರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಡಿಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಯಕೊಂಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾವಿಹಾಳ್‌, ಗಂಗನಕಟ್ಟೆ, ಚಿನ್ನ ಸಮುದ್ರ, ನರಗನಹಳ್ಳಿ, ಹೊನ್ನನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅಡಿಕೆ ದೀರ್ಘಾವದಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳೆ ಫಸಲಿಗೆ ಬರಲು ಕನಿಷ್ಠ 6 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬೆಳೆ ಒಣಗಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ರೈತರು ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಬಾರದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ, ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೈತರು ಮಳೆ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತ ದೇವರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಡಿಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಅದೇ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ತರಲು 1,200 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ತಗಲುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕರ್​ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕರ್​​ಗೆ 12 ಸಾವಿರ ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಫಲಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟ್ಯಾಂಕರ್​​ನಲ್ಲಿ ನೀರಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮದು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಇದೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಂತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಎಂದರೆ ಕಷ್ಟ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿ ಆಳ ಬೋರ್​ ಕೊರೆಸಿದ್ರೂ ನೀರು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. 2016-17ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೀಗ ಬಂದೊದಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.‌

ರೈತ ಸಂತೋಷ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ದಿನ ನಿತ್ಯ ನೀರು ಬೇಕೇಬೇಕು, ಏಳೆಂಟು ಟ್ಯಾಂಕರ್​ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಐದಾರು ಟ್ಯಾಂಕರ್​​ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬೇಕು. ಬೋರ್​​ವೆಲ್​​ನಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸೇರಿ 1200-1500 ಖರ್ಚು ಬರಲಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಮೂರು ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಇದೆ‌. ನಮಗೆ ಆರೇಳು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ‌ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

