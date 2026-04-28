ಸಹಜ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಕ ವಿಷಮುಕ್ತ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಕೃಷಿಕರು: ರೈತರಿಂದ ಜನತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಪಾಠ
ವರದಿ- ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಈ : ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
Published : April 28, 2026 at 9:24 AM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಆಧುನಿಕ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡದೆ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಹಜ ಕೃಷಿಕರ ತಂಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮಜ್ಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈತರೇ ಬೀಜ ತಯಾರಿಸಿ, ತಮ್ಮದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕೀಟನಾಶಕವಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ತರಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ, ಔಷಧ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಹಜ ಕೃಷಿಕರ ತಂಡ ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಷಮುಕ್ತ ಆಹಾರ ರೈತರ ಸಂತೆ: ಹೀಗೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಉತ್ತಮ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ಜು ಈ ಸಾವಯವ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇಂತಹ ವಸ್ತು ಬೇಕೆಂದು ಪಟ್ಟಿ ಹೇಳಿ ತಮಗೆ ಎತ್ತಿಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಮನ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲ ಕೃಷಿಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಹಜ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಾವೇ ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅರಿತು, ಅಂತಹ ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾರು ಸಹಜ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ ಅವರ ತೋಟಕ್ಕೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಹಜ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ತಮ್ಮದು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬೆಳೆ ತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿನವರಿಗೆ ಸಹಜ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಸಾಕ್ಷಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಇವರ ಮುಂದೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾವಯವ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಹಜ ಕೃಷಿಕರ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಸಂತೆಯಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಅವರು ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಅವರ ತೋಟಗಳನ್ನು, ಅವರು ಹೇಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾವಯವ ರೈತರು.
ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಬೀಜಗಳು ಮುಖ್ಯ. ನಾಟಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತರುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇದರಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬಳಿ ನಾಟಿ ಬೀಜ ಕೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಬೀಜ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರದ ಸಂತೆಯ ನಂತರ ರೈತರ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಪರಿಹರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ರೈತರಿಗೆ ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಹಜ ಕೃಷಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಸಹಜ ಕೃಷಿ ಬಳಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಈಗ ನಮ್ಮೂರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಬಂದಿವೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕಾರಣ ಹುಡುಕಲು ಹೋದಾಗ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಷಾಹಾರ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಮನಗಾಣಬೇಕಿದೆ. ಮೊದಲು ವಿಷಮುಕ್ತ ಆಹಾರ ಬೇಕೆಂದು, ಸಮಾನಮನಸ್ಕರು ಸೇರಿ ವಿಷಮುಕ್ತ ರೈತರ ಸಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಕೇವಲ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೆಲ್ಲಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರಹಿತವಾದ ನಾಟಿ ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು, ಹಣ್ಣುಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸತ್ವವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ವ ಇರುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಂಬ ತತ್ವದಡಿ ಈ ಸಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜನರು ಸಹ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಟಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಇಂತಹ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಸಹಜ ಕೃಷಿಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರು ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆ ಇದ್ರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ಹುಳ ಕೀಟಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ರೈತರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಕಷ್ಟಸುಖಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ರೈತರೂಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಹಜ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದು, ರೈತರು ಸಂತೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸದೆ, ಬೀಜ ಖರೀದಿಸಿ ತರದೆಯೇ ಬೆಳೆದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕೃಷಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಗ್ರಾಹಕರು ಇಲ್ಲಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡವರು ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ರುಚಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಗ್ರಾಹಕ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಸಂತೆಯನ್ನು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈತರೇ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಪಪಾಯ, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಾವಯವವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳು ತುಂಬ ಸ್ಬಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ವಸ್ತುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
