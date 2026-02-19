ETV Bharat / state

ಬಂಡೀಪುರ ಸಫಾರಿ ಪರ - ವಿರೋಧ ಜಟಾಪಟಿ: ರೈತರು, ಸಫಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತರು ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ

ಇಂದಿನಿಂದ ನಾಗರಹೊಳೆ ಹಾಗೂ ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ಪುನರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಡೀಪುರದ ಮೇಲುಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಸಫಾರಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣ. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 19, 2026 at 6:46 PM IST

3 Min Read
ಚಾಮರಾಜನಗರ/ಮೈಸೂರು: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಹುಲಿ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಫಾರಿ ಪುನಾರಂಭಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರದ ಮೇಲುಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಸಫಾರಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಹೊನ್ನೂರು ಪ್ರಕಾಶ್, ರವಿ ಕಿರಣ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ 40ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರೈತರು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಫಾರಿ ಬೇಡ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಫಾರಿಯಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರಲಿದ್ದು ರೆಸಾರ್ಟ್, ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಧರಣಿಗೆ ಮುಂದಾದರು.

ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರೈತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಬೇಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಗೂ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಫಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.

ರೈತರು, ಸಫಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು. (ETV Bharat)

ಖಾಕಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್: ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಫಾರಿ ಪುನಾರಂಭಕ್ಕೆ ರೈತರಿಂದ ಭಾರಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಫಾರಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಭಾರಿ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಂಡಿರು. ರೈತ ಸಂಘ ಸದಸ್ಯರು ಸಫಾರಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಫಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಆವರಣ ಖಾಕಿಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಮೇಲುಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಸಫಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್​ಆರ್​ಪಿ ತುಕಡಿ, ಡಿಎಆರ್ ಪೊಲೀಸರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿದರು.

ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಸ್​​​​ಪಿ ಭೇಟಿ- ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗರಂ: ಸಫಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತರು, ರೆಸಾರ್ಟ್​ ಹಾಗೂ ಹೋಂ ಸ್ಟೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಫಾರಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ದಿಢೀರನೇ ಸಫಾರಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಸ್ಪಿ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಗರಂ ಆದರು.

ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎಸಿಎಫ್ ನವೀನ್ ಹಾಗೂ ಆರ್​ಎಫ್​ಒ ಮಲ್ಲೇಶ್​ಗೆ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಎಸ್ಪಿ, "ಈ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದರೇ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನೀವು ಹೇಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್​ನವರನ್ನು ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಫಾರಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಮೈಸೂರು: ನಾಗರಹೊಳೆ ಹಾಗೂ ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ಪುನರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಫಾರಿ ಪುನಾರಂಭವಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕಾಡಿನಿಂದ ಹುಲಿಗಳು ಹೊರ ಬಂದು ಜನ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಹಾನಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನವೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಬಂಡೀಪುರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಹೊಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕಡೆ ಸಫಾರಿಯನ್ನು ಬಂದ್​ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಸಫಾರಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶೇಕಡಾ 50 ಸಫಾರಿಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಸಫಾರಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಸಫಾರಿ ಪುನಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಸಫಾರಿ ಟ್ರಿಪ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತ: ಬಂಡೀಪುರ ಮತ್ತು ನಾಗರಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯುತಿದ್ದ ಸಫಾರಿ ಸಮಯ, ವಾಹನಗಳ ಟ್ರಿಪ್ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಫಾರಿ ನಡೆಯುತಿತ್ತು, ಈಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಗರಹೊಳೆಯ ಧಮ್ಮನಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆಗಳಕಾಲ ಸಫಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಈಗ ಆ ಸಮಯವನ್ನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಜ್ಞರ ವರದಿಯಂತೆ ಕ್ರಮ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 2ರಂದು ಸಫಾರಿ ಪುನಾರಂಭದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ನೀಡಿದ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯಂತೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಫಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಫಾರಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಪುನಃ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಸಫಾರಿ ನಡೆಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು 2 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಫಾರಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಹಾಗೇ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಸಫಾರಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಂಡೀಪುರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಹೊಳೆಯ ಸಫಾರಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಫಾರಿ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ರೈತರ ವಿರೋಧ: ಸಫಾರಿಯಿಂದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅವು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ನಾಡಿನ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಫಾರಿ ತೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಸಫಾರಿಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ಮೈಸೂರಿನ ಅರಣ್ಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು.

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ: "ಸಫಾರಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಆರಂಭ ಮಾಡಿರುವುದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ಹಲವು ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಹೋಟೆಲ್​ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

