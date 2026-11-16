ಭದ್ರಾ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲದಂಡೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರೈತರಿಂದ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಎಇಇ 10 ದಿನ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಮೇಲಿಂದ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಾಗ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, 10 ದಿನ ಬೇಡ, 20 ದಿನ ನೀರು ಬೇಕು ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದರು.
Published : November 16, 2026 at 3:57 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಅಡಕೆ, ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಕ್ಷಣ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರೈತಸಂಘ ಸಾಮೂಹಿಕ ನ್ಯಾಯತ್ವದ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿತು.
ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರೆ- ಕುಂಟೆಗಳಿಗೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ, ನಾಗರಿಕರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ನೀರನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ, ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಭತ್ತ, ಅಡಕೆ, ತೆಂಗು, ಬಾಳೆ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಬೆಳೆಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ 20 ದಿನ ನೀರು ಬಿಡಿ ಎಂದು ರೈತರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕಿ ಶಾರದ ಪೂರ್ಯನಾಯ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿಟ್ಟಳಿ ಅವರು ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಂದಾಗ, ನಮಗೆ 20 ದಿನ ನೀರು ಬಿಡುವ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಎಇಇ ಬಂದು 10 ದಿನ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಮೇಲಿಂದ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಾಗ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ನಮಗೆ 10 ದಿನ ನೀರು ಬೇಡ, 20 ದಿನ ನೀರು ಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಕೆ.ಟಿ.ಗಂಗಾಧರ್, ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಆಂತಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಅಡಕೆ, ಬಾಳೆ, ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು 20 ದಿನ ನೀರು ಬಿಡಲಿ, ಈಗ 20 ದಿನ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೂ, ಇನ್ನೂ 100 ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಇದೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಈಡುಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದರು.
ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ತುಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಆಗ ಬಯಲು ಸೀಮೆಗೂ ನೀರು ಕೋಡೋಣ. ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರೂ 5,300 ಕೋಟಿ ರೂ.ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ 300 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಿದ್ರು ಸಹ ತುಂಗಾದಿಂದ ನೀರು ತಂದು ಕೊಡಬಹುದು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ 226 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ, ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲು ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀರು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಗರಂ ಆದರು.
ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ನೀಡದೇ, ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲು ನೀರು ಬಿಡುವುದು ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಭುತ್ವವಲ್ಲ. ನೀರು ಬಿಡುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ತರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಹ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ತರಬೇಕು. ಪದೇ ಪದೆ ರೈತರನ್ನು ಕರೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಆಗಲ್ಲ ಎಂದರು.
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