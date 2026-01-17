ರಾಮನಗರ: ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ವಿರೋಧಿಸಿ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ವಿರೋಧಿಸಿ ರೈತರು ಜಿಬಿಎ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.
Published : January 17, 2026 at 6:01 PM IST
ರಾಮನಗರ: ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ರೈತರು, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಚೇರಿ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟೆವು ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾದ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವಿರುದ್ದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ರೈತರು, ಒಂದಿಂಚು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಮಾರು 26 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಸಭೆಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗೆಹರಿಸಲು ರೈತರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ನಡೆಸಿ, ನಂತರ ರೈತರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಸಭೆಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸಭೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಗದ್ದಲ ಉಂಟಾಗಿ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡರು.
ರೈತರು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು, ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ವಾ, ಕೇವಲ ಸಭೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವೇ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನನ್ನು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಿ ಎಂದು ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದರು.
ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ರೈತರು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದರು. ರೈತರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.
ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟುದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಂದಾಗ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬೈತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಹವಾಲು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ. ನಾನೂ ರೈತರ ಮಗ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದು ರೈತರ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಜಮೀನು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದೆವು. ಕೆಲ ರೈತರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಕೂತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ರೈತರು ಜಮೀನು ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪರ-ವಿರೋಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ರೈತರು ಸಭೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋರು ಸಭಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೂರಾರು ಜನ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
