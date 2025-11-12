ETV Bharat / state

ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರೂರಿನಿಂದ ಟಿಬಿ ಡ್ಯಾಂವರೆಗೆ ರೈತರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭ

ನ.16 ರಂದು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಂ ತಲುಪಲಿದ್ದು, ನ.17ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮಂಡಳಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Farmers' padayatra from Karur to TB Dam begins, demanding release of water for summer crops
ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರೂರಿನಿಂದ ಟಿಬಿ ಡ್ಯಾಂವರೆಗೆ ರೈತರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 12, 2025 at 8:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಳ್ಳಾರಿ: ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಳ್ಳಾರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೈತರು ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರುಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಕರೂರಿನಿಂದ ಟಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಂವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಇಂದು ಸಂಜೆ ಕರೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ರೈತರ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯು ನ.16 ರಂದು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಟಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಂ ತಲುಪಲಿದ್ದು, ನ.17ರಂದು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಟಿಬಿ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮಂಡಳಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರೂರಿನಿಂದ ಟಿಬಿ ಡ್ಯಾಂವರೆಗೆ ರೈತರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭ (ETV Bharat)

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರೂರು ಮಾಧವರೆಡ್ಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಇಂದು ಕರೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನ ರೈತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ರೈತರು ಎರಡನೇ ಬೆಳೆ (ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆ) ಬೆಳೆಯಲು ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇರುವ ಬೆಳೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್​ವರೆಗೂ ನೀರು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಟಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕ್ರಸ್ಟ್​ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬರುವ ಮೇ- ಜೂನ್ ಒಳಗಡೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೊತೆ- ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ರೈತರು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನ. 14 ಕ್ಕೆ ಐಸಿಸಿ ಸಭೆ: ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನ. 14 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಕ - ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಪರೀಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ರೈತರ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯು ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನ. 16 ರ ಸಂಜೆ ಟಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಂ ತಲುಪಲಿದೆ. ಮರುದಿನ ನ. 17 ರಂದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮಂಡಳಿ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿರುವ ರೈತರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆಯೋ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಧವ ರೆಡ್ಡಿ ಕರೂರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ವಿಚಾರ: ಮುಧೋಳ, ಜಮಖಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

TAGGED:

BALLARI
WATER FOR SUMMER CROPS
ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು
ರೈತರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ
FARMERS PADAYATRA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ನ.15ಕ್ಕೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಮಹೇಶ್​​ ಬಾಬು ಸಿನಿಮಾದ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ

'ನಾವು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ': ವದಂತಿಗೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್​ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

100 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್​, 70 ಕಿ.ಮೀ ಟಾಪ್​ ಸ್ಪೀಡ್​! ಹೀರೋದ ವಿಡಾ ಇವೂಟರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಗಡ್ಕರಿ

ಡಾರ್ಲಿಂಗ್​ ಕೃಷ್ಣರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ 'ಬ್ರ್ಯಾಟ್' ಯಾರೆಂದ ಉಪೇಂದ್ರ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.