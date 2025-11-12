ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರೂರಿನಿಂದ ಟಿಬಿ ಡ್ಯಾಂವರೆಗೆ ರೈತರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭ
ನ.16 ರಂದು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಂ ತಲುಪಲಿದ್ದು, ನ.17ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮಂಡಳಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Published : November 12, 2025 at 8:15 PM IST
ಬಳ್ಳಾರಿ: ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಳ್ಳಾರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೈತರು ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರುಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಕರೂರಿನಿಂದ ಟಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಂವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಇಂದು ಸಂಜೆ ಕರೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ರೈತರ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯು ನ.16 ರಂದು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಟಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಂ ತಲುಪಲಿದ್ದು, ನ.17ರಂದು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಟಿಬಿ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮಂಡಳಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರೂರು ಮಾಧವರೆಡ್ಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಇಂದು ಕರೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನ ರೈತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ರೈತರು ಎರಡನೇ ಬೆಳೆ (ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆ) ಬೆಳೆಯಲು ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇರುವ ಬೆಳೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೂ ನೀರು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಟಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಬರುವ ಮೇ- ಜೂನ್ ಒಳಗಡೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೊತೆ- ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ರೈತರು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನ. 14 ಕ್ಕೆ ಐಸಿಸಿ ಸಭೆ: ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನ. 14 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಕ - ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಪರೀಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ರೈತರ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯು ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನ. 16 ರ ಸಂಜೆ ಟಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಂ ತಲುಪಲಿದೆ. ಮರುದಿನ ನ. 17 ರಂದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮಂಡಳಿ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿರುವ ರೈತರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆಯೋ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಧವ ರೆಡ್ಡಿ ಕರೂರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ವಿಚಾರ: ಮುಧೋಳ, ಜಮಖಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ