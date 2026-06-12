ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ ಕದರಮಂಡಲಗಿ ರೈತರ ಗೋಳು: ತಮ್ಮದೇ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗಲು ರಸ್ತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಟ!
ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಯ ರೈತರು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.
Published : June 12, 2026 at 12:21 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕದರಮಂಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರೈತರಿಗೆ ಆತಂಕ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ.
ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೈತರ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಇದೀಗ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗಲು ರಸ್ತೆಯಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರು ಇದೀಗ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎತ್ತುಗಳಿರಲಿ ಮನುಷ್ಯರೇ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಸರಹದ್ದಿನ ಕಡೆ ಇರುವ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 338 339 ರಂಗಾಪುರ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ರಸ್ತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ರಂಗಪ್ಪನ ಗುಡ್ಡ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 327ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ 12 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನಿವೇಶನ ನೀಡಿ 200 ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಜನರ ವಾಸಿಸದೆ ಮತ್ತೆ ಕದರಮಂಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸಾದರು. ಮನೆಗಳ ಇಟ್ಟಂಗಿಗಳು ಕಬ್ಬಿಣ ತಗಡುಗಳು ಬೇರೆಯವರ ಪಾಲಾಗಿವೆ. ಗ್ರಾಮದ ಗೋಮಾಳಕ್ಕೂ ಸಹ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.
ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬ್ಯಾಡಗಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು: ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಯ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸುಮಾರು 8 ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಕದರಮಂಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗಲು 1 ಕಿಮೀ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಆ ರಸ್ತೆಯೂ ಈಗ ಇಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿಯ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ಪದೇ ಪದೆ ದನಕರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಆಗದೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೇ ದನದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳ ಕಾಟ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕದರಮಂಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 20 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದರೂ, ಈ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲ ರೈತರಿಗೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೋದರೂ ಯಾರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ: ಪಿಡಿಓ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಎಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರೈತರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಐದು ಶಾಸಕರು ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಶಾಸಕರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ, ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೂ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಧಾನಿಗೂ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ರೈತರ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮುಂದುವರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ನಾಯಕ್ ಮಾತನಾಡಿ ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಥಳದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಯೇನು? ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇದ್ದರೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಈ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲವೇ ಶನಿವಾರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ನಾಯಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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