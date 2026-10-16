ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದ ರೈತರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ: ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜೋಶಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.
Published : October 16, 2026 at 9:18 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 5,500 ರೂ. ದರ, ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 60 ರೂ. ಎಂಎಸ್ಪಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವುದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವ ಎಥನಾಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರೀದಿ, ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಜಾರಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಜೋಶಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಜೋಶಿ ಅವರ ಅಣಕು ಶವಯಾತ್ರೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದರು. ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಬಾಡಿ ಬಡಿದುಕೊಂಡು, ಅರೆಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಉರುಳಾಡಿ ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಪ್ರಕಾಶ ನಾಯಿಕ, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನ್ನದಾತರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅಂತಾ ನೋಡಬಾರದು. ತಕ್ಷಣ ಎಂಎಸ್ಪಿ 60 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಎಫ್ ಆರ್ ಪಿ 5,500 ರೂ. ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿ, ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡಲಿ. ಇನ್ನು ಭೀಕರ ಬರದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಧಾವಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ 2,500 ರೂ. ಬರ ಪರಿಹಾರ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 1 ಎಕರೆಗೆ 40 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಮತ್ತು ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪದಲ್ಲಿ ತೊಡಗದೇ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ರೈತ ಮುಖಂಡ ವೀರಣ್ಣ ಹಳೇಗೌಡರ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ 2,500 ರೂ. ಬರ ಪರಿಹಾರದಿಂದ 20 ಲೀಟರ್ ಡಿಸೇಲ್ ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡಿಸೇಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರಿ. ಅದೇರೀತಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿ. ರೈತರು ಬದುಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ, ರೈತರನ್ನು ಬದುಕಿಸುವ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಜೋಶಿ ಅವರು ರೈತ ಚಳುವಳಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೋಕಾಕ್ ಚಳುವಳಿ ಕಂಡ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮದು. ಪ್ರೊ.ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕರು ಹುಟ್ಟಿದ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಇದು. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಶಶಿಕಾಂತ ಗುರೂಜಿ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಮತ್ತೋರ್ವ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರ ಕಿಶನ್ ನಂದಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ಕಿತ್ತೂರು, ಧಾರವಾಡ ಬಳಿಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ತೆರಳಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸಕ್ಕರೆ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 5,410 ರೂ. ಎಫ್ ಆರ್ ಪಿ ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಮ್ಮ ಕೈ ತಪ್ಪಲಿದೆ. ಆಗ ಸಂಭವಿಸುವ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಣೆ ಅಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ನೇರ ಹೊಣೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಧಾರವಾಡ ತಲುಪುವುದರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ: ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ 500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜೈ ಜವಾನ್, ಜೈ ಕಿಸಾನ್, ರೈತ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮೊಳಗಿದವು.
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