ಬಂಡೀಪುರ ಸಫಾರಿ ಬೇಕು-ಬೇಡವೆಂಬ ಕೂಗು: ರೈತರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಬಂಡೀಪುರ ಸಫಾರಿ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸಫಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರೈತರು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸಫಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 25, 2025 at 4:54 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಬಂಡೀಪುರ ಸಫಾರಿ ನ.7ರಿಂದಲೇ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಪುನರ್ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸಫಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರೈತರು ಬಂಡೀಪುರ ಸಫಾರಿಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹುಲಿ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಫಾರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಫಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದೇ ವಾಪಸ್ ಆಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ 18 ದಿನಗಳಿಂದ ಸಫಾರಿ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು, ರೆಸಾರ್ಟ್, ಹೋಂ ಸ್ಟೇಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಸಫಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಸಫಾರಿ ಪುನಾರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಡೀಪುರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದೊಂದಿಗೂ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಫಾರಿ ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಫಾರಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೊರಬರಲು ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯ, ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಏಕಾಏಕಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದ.
ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಪುರ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಾಗರಹೊಳೆ ಮತ್ತು ಬಂಡೀಪುರ ಸಫಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಕಳೆದಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉಪಟಳ ಶೇಖಡಾವಾರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಫಾರಿ ಪುನರ್ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕೂಗೆದ್ದಿರುವುದು ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ'' ಎಂದರು.
ಸಫಾರಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲ. ಹಣವಂತರು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ರೆಸಾರ್ಟ್, ಹೋಂ ಸ್ಟೇಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಡೀಪುರ ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 1,23,958 ಜನ, 2023-24ರಲ್ಲಿ 1,80,449 ಜನ ಹಾಗೂ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 1,89,615 ಮಂದಿ ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಲೀಕರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಫಾರಿ ಪುನರ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೋಂ ಸ್ಟೇಗಳು ಹಾಗೂ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲು ಇತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಸಫಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗಿದ್ದೂ ಸಫಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಸಫಾರಿ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ರೈತರಿಗೂ ಇಲಾಖೆಯವರು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೋಟೆಲ್, ಹೋಂ ಸ್ಟೇ, ರೆಸಾರ್ಟ್, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇವಲ 300 ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
