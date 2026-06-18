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ಭೂಮಿಗೆ 'ಕಪ್ಪು ಬಂಗಾರ' ಬಳಸಿ ರೈತ ಯಶಸ್ವಿ, ಧರೆಗೆ ಫಲವತ್ತತೆ; ಮಲೇಷಿಯಾಕ್ಕೂ ರಫ್ತಾಗಲಿದೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಈ 'ಬಯೋಚಾರ್'

ದಾವಣಗೆರೆಯ ರೈತರು ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಬಯೋಚಾರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಬಯೋಚಾರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿರುವುದು (ಎಡಬದಿ) ಬಯೋಚಾರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರುವುದು (ಬಲಬದಿ) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 18, 2026 at 7:15 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ : ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಇಂಗಾಲ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ರೈತರು 'ಬಯೋಚಾರ್' ಬೇಸಾಯದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಯೋಚಾರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಐದಾರು ಗುಂಟೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ರೈತರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಮಲೇಷಿಯಾಕ್ಕೂ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ರೈತರೊಬ್ಬರು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಇಂಗಾಲ ಉಳಿದು, ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಇಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ರೈತರದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಎಂ. ಜಿ. ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಯೋಚಾರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ರೈತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನು ರೈತರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಯೋಚಾರ್​ನ್ನು ಪೂರ್ವಿಕರು ಕೃಷಿಗೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ರೈತರದ್ದಾಗಿದೆ.

ಏನಿದು 'ಬಯೋಚಾರ್' ಗೊಬ್ಬರ ? ಇದನ್ನು ರೈತರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಮಣ್ಣಿನ ಇಂಗಾಲ (Carbon) ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದ್ದು, ನೀರು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರದ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಬೆಳೆಯ ಇಳುವರಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಲಿದೆ.

ಬಯೋಚಾರ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಇದ್ದಿಲು ಅಲ್ಲ. ಇದು ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪು, ಎಳನೀರಿನ ಚಿಪ್ಪು. ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಿದ 'ಸಕ್ರಿಯ ಇಂಗಾಲ' (Activated Carbon) ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂಜಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಇದು ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

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ಬಯೋಚಾರ್ ಬಳಸಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆದಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಬಯೋಚಾರ್​ನ್ನು ಅನ್ನದಾತ ಏಕೆ ಬಳಸಬೇಕು? ರೈತರ ಭೂಮಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸತ್ವಹೀನವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಮಣ್ಣಿನ ಇಂಗಾಲ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಇದು 100 ವರ್ಷಗಳ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲಿದ್ದು, ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದು, ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಇಡುತ್ತದೆ.

ಬಯೋಚಾರ್ ಜೇನುಗೂಡಿನಂತಹ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಹಾಕುವ ಗೊಬ್ಬರ (ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು) ಮಳೆನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗದಂತೆ ಇದು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇದು ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಇದು ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎರೆಹುಳುಗಳಿಗೆ ಬಯೋಚಾರ್ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮನೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಜೀವಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ರಸಸಾರ (pH) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲೀಯ (Acidic) ಮಣ್ಣನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

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ಬಯೋಚಾರ್ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ: ಇದನ್ನು ರೈತರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿವೆ. ರೈತರು ಎಕರೆ ಬೆಳೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದಾಜು 1000 ಕೆ.ಜಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಂ. ಜಿ. ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.‌

ಎಂ. ಜಿ. ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಈ ಬಯೋಚಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 500 ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ರೈತರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮಲೇಷಿಯಾ ದೇಶದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಬಯೋಚಾರ್​ನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ರೈತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಬಯೋಚಾರ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ರೈತರು (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ರೈತ ಎಂ. ಜಿ. ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಯೋಚಾರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಎಂದರೆ ತೆಂಗು, ಎಳನೀರಿನ ಚಿಪ್ಪು, ತೆಂಗಿನಗರಿಯನ್ನು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು 450-500 ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟಾಗ ಇದ್ದಿಲು ಆಗಲಿದೆ. ಪೆರಲೀಸ್ ಮೆಥೆಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಬಯೋಚಾರ್ ಆಗಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ಕಪ್ಪು ಪುಡಿಯನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಮಣ್ಣು ಮೆದು ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೇರುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿವೆ. ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬಯೋಚಾರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ‌‌ಕಾಲ ಅದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಿದೆ. ಗೊಬ್ಬರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ಗೊಬ್ಬರ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಬಯೋಚಾರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಕುರಿ- ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಯೋಚಾರ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನೇ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ 0.1, 0.2, 0.3 ಇರಲಿದೆ. ಅದು 3.0 ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. 500 ಜನ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವಿಕರು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಬಯೋಚಾರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು ಭತ್ತ ಬೆಳೆದ ಮಲೇಬೆನ್ನೂರಿನ ರೈತ : ಮಲೇಬೆನ್ನೂರಿನ ರೈತ ಬಸವರಾಜ್ ಈ ಬಯೋಚಾರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಐದು ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಮಾಡದೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದು ಬಯೋಚಾರ್ ಬಳಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಬಯೋಚಾರ್ ಎಂದರೆ ಇಂಗಾಲದ ಪುಡಿ. ಇದನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಭೂಮಿಯ ತೇವಾಂಶ, ಪೋಷಕಾಂಶ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಗೊಬ್ಬರದ ಬದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಐದು ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲು ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ, ಕಳೆನಾಶಕ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಗೊಬ್ಬರ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀರು, ಬಯೋಚಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪು, ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಬಯೋಚಾರ್ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗೊಬ್ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಐದು ಗುಂಟೆ ಬೆಳೆದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಜೊಳ್ಳು ಕಾಳು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕುತ್ತಿಗೆ ರೋಗ ದೂರದ ಮಾತು. ಉಳಿದ ಐದು ಎಕರೆಗೂ ಬಯೋಚಾರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅದರ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

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ಮಲೇಷಿಯಾಕ್ಕೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಯೋಚಾರ್​ ಗೊಬ್ಬರ (ETV Bharat)

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 1 ಟನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ : ರೈತ ಮುಖಂಡ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕುರುಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಯೋಚಾರ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಸಾವಯವದ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಳೇ ಕೃಷಿ ಪದ್ದತಿಯೇ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಭಾಗ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪು, ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ 3% ಇರಬೇಕು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲ 0.3 ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ರೈತರು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ರೈತರು ಬಳಸಬಹುದು, ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ರೈತರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಕರೆಗೆ 1 ಟನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗೊಬ್ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಯಶಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಈ ಬಯೋಚಾರ್ ಒಮ್ಮೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಪವರ್ 40 ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಹಾಗೇ ಇರಲಿದೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಜಿಗಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ಬಸವರಾಜ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಒಂದು ಟನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ 45% ಕೊರತೆ: ಸದ್ಯ 10.65 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್​ ಟನ್ ದಾಸ್ತಾನು

TAGGED:

CARBON
PERALISE METHOD
ಬಯೋಚಾರ್
DAVANAGERE
BIOCHAR FERTILIZER

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