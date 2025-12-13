ETV Bharat / state

ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಸುಸ್ತಾದ ರೈತರು; ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರವೇ ಕಾಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಎಪಿಎಂಸಿ (ಎಡಬದಿ) ರೈತರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ಬಲಬದಿ) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 13, 2025 at 4:07 PM IST

ವರದಿ : ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ

ದಾವಣಗೆರೆ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ‌. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 12 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ನಂತೆ ಗರಿಷ್ಠ 50 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಖರೀದಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುತ್ತೇವೆ‌. ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​​ಗೆ 2400 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿ. ಎಂ. ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮನೆ‌ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ರೈತ ಸಮೂಹದವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಸುತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದುರಂತ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರು ರೈತರಿಗೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಅಸಲಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಡಿಸಿ ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಜಿ. ಎಂ ಅವರು, 'ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಬುಧವಾರದಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗುವುದು. ಡಿಸ್ಟಿಲರಿ ಮಾಲೀಕರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೈತರಿಗೆ ಡಿಬಿಟಿ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ರೈತ ಮುಖಂಡ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು (ETV Bharat)

'ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಎನ್‌ಇಎಂಎಲ್ (NEML) ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೊರ್ಟಲ್(FRUITS Portal) ಮತ್ತು ಡಿಬಿಟಿ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ರೈತರ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 730 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿಸಲು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಆಗದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ರೈತರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಚೀಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಸುಸ್ತ್ ಹೊಡೆದ ರೈತರು : ಈ ಕುರಿತು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಸತೀಶ್ ಕೊಳೇನಹಳ್ಳಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಖರೀದಿ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ನೋಂದಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೈಲಜಾ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೇ, ನನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಖರೀದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕುಕ್ಕವಾಡ ಶುಗರ್ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ. ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ?. ತಕ್ಷಣ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ರೈತರನ್ನು ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಕುತಂತ್ರ. ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಯ್ಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ರೈತರು ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ‌ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮುರಿಯದೆ ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ (ETV Bharat)

ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಸಾಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ : ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಸಾಕಾದ ರೈತ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ. ನೋಂದಣಿ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಾ, ನೋಂದಣಿ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಎಂದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ತೆರಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನದು 150-200 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಇದೆ. ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ತರೋಣ ಎಂದು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರನೇ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮುರಿದಿದ್ದೇನೆ, ಒಕ್ಕಲು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕಾಳು ಬಿಡಿಸಿಲ್ಲ. ಕಾಳು ಇನ್ನೂ ತೆನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆದ್ರೆ, 2400 ರೂ. ಕೊಟ್ಟರೆ ಗೊಬ್ಬರ- ಬೀಜದ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ದರ 2000 ಇದೆ. ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭ ಆದರೆ 2400 ತನಕ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಇದೆ ಎಂದು ಪೇಪರ್​​ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸೋಣ ಎಂದು ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರೂ ಇಲ್ಲ, ಇವರೂ ಇಲ್ಲ. ಸುತ್ತುವರಿದು ಸಾಕಾಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಆಸೆ ಕೆಟ್ಟು ನಿರಾಸೆ ಆಗಿದೆ. ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಸಾಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ" ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

