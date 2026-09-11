ಕರಾವಳಿಯ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕ್ರಾಂತಿ: ರೋಗದ ಭೀತಿಯ ನಡುವೆ ಚಿಗುರಿದ 'ಉಪಬೆಳೆ' ಭರವಸೆ
ಸುಳ್ಯ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಕಡಬ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡಿನ ತಪ್ಪಲು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಯ ನೆರಳಿನ ವಾತಾವರಣ, ತಾಪಮಾನ ಹಾಗೂ ಹವಾಗುಣ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿನೋದ್ ಪುದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 11, 2026 at 8:32 PM IST
ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡಿನ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಳೆದ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಂದೂ ಕಾಣದ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಳದಿ ಎಲೆ ರೋಗ, ಎಲೆ ಚುಕ್ಕಿ ರೋಗದಂತಹ ಮಾರಕ ಬಾಧೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಂಗ, ಕಾಡಾನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಿರಂತರ ಹಾವಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ‘ಕಾಫಿ’ ಎಂಬ ನೂತನ ಉಪಬೆಳೆ ಕರಾವಳಿಯ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸುಳ್ಯ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಕಡಬ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡಿನ ತಪ್ಪಲು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಯ ನೆರಳಿನ ವಾತಾವರಣ, ತಾಪಮಾನ ಹಾಗೂ ಹವಾಗುಣ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಅಡಿಕೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ‘ಉಪಬೆಳೆ’ಯಾಗಿ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಅಡಿಕೆ ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳೆಯಲು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ರೈತರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಫಿ ಫಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೇವಲ ಬೆಳೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕರಾವಳಿ ಕಾಫಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕಾಫಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಫ್ಲೇವರ್ ಇರುವಂತೆ, ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡಿನ ತಪ್ಪಲು ಭಾಗದ ಕಾಫಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಬೆಳೆಗಾರರ ವಲಯದಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕೃಷಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರೂಪುರೇಷೆಯ ಕುರಿತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಪುಚ್ಚೆಪಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಡಿಕೆಗೆ ಕೇವಲ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲದೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಪಬೆಳೆಯಾಗಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ನಮ್ಮ ಹವಾಗುಣ, ಬಿಸಿಲಿನ ನೆರಳು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದಾಗ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೂಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕಾಫಿ ಪ್ರಿಯರು ವಿಭಿನ್ನ ಫ್ಲೇವರ್ಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಕಾಫಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ದೊರೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ ಬೆಳೆಗಾರರ ಆಸರೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಆರ್. ಸತೀಶ್ಚಂದ್ರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳು ರೋಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯಲು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬೈಲಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಕಾಫಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಸಲು ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಫಿ ಖರೀದಿ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಡಿಕೆ ರೋಗಗಳ ಸವಾಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ಧೃತಿಗೆಡದ ಕರಾವಳಿಯ ರೈತರು, ಅಡಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಫಿಯನ್ನು ನಂಬಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಜೊತೆಯಾದರೆ, ಕರಾವಳಿಯ ಈ 'ಕಾಫಿ ಕ್ರಾಂತಿ' ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
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