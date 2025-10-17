ETV Bharat / state

ಕಬ್ಬಿನ ದರ ಸಮರ: ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3,500 ರೂ. ಘೋಷಿಸಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ರೈತರ ಆಗ್ರಹ

ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3,500 ಸಾವಿರ ರೂ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತೆ ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್‌. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ರೈತರು (ETV Bharat)
Published : October 17, 2025 at 6:33 PM IST

2 Min Read
ಬೆಳಗಾವಿ : ಕಬ್ಬಿನ ಹಂಗಾಮು ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ದರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 3,500 ರೂ. ಆದರೂ ದರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕಬ್ಬು ನುರಿಸುವಂತೆ ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3,500 ರೂ. ದರ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಲಾಬಿಗೆ ಮಣಿದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3500 ರೂ. ಘೋಷಿಸಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ರೈತರ ಆಗ್ರಹ (ETV Bharat)

ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಎಸ್‌. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು, ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ, ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3050 ರೂ. ದರ ಘೋಷಿಸುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ರೈತರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು‌‌. ಕನಿಷ್ಠ 3,500 ರೂ. ದರ ಘೋಷಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಸಭೆ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿನ ಕಚೇರಿ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಧರಣಿ ಕುಳಿತರು. ಈ ವೇಳೆ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು‌.

ಕಬ್ಬಿನ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ರೈತರು (ETV Bharat)

ಇದೇ ವೇಳೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಪ್ರಕಾಶ ನಾಯಿಕ, 'ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಕೇವಲ 2,800 ರೂ. ದರ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ 3,050 ರೂ. ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಕ್ಕರೆ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು, ಆಯುಕ್ತರು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ 3,500 ರೂ. ದರ ಘೋಷಿಸಲಿ' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ‌ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಒಂದು ವರ್ಷ ರಕ್ತ, ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಕಳಿಸುವ ಕಬ್ಬನ್ನು ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನುರಿದು ಸಕ್ಕರೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅದರಿಂದ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲದೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ, ರೈತರು ಸಾಲದಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿದ್ದು, ಅವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 3,500 ರೂ.‌ ದರ ಘೋಷಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ರೈತರು (ETV Bharat)

ಕಬ್ಬಿನ ದರ ನಿಗದಿಗೆ ಮಾನದಂಡವಾಗಿರುವ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಗೇಟ್‌ನ ಲಾಭ - ಹಾನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದರ ಅಂತಿಮವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್‌ಫೀಲ್ಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳೇ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಹೆಚ್‌ ಅಂಡ್​ ಟಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್‌ಗೆ ಅಂದಾಜು 700 ರಿಂದ 1,000 ರೂ. ವರೆಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, 8 ರಿಂದ 15 ಕಿಮೀ ದೂರದಿಂದ ಸಾಗಿಸುವ ಹಾಗೂ 100 ಕಿಮೀ ದೂರದಿಂದ ಕಬ್ಬು ತರುವವರಿಗೆ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ದರ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟನ್‌ಗೆ 3,800 ರಿಂದ 4,000 ರೂ. ವರೆಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೆಳೆಗಾರರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

