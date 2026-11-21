ಮುಗಿಯದ ಭದ್ರಾ ನೀರಿನ ಜಟಾಪಟಿ: ಬೇಸಿಗೆಗೆ 120 ದಿನ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ರೈತರು ಕರೆದಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ
Davanagere Farmers Demand : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ 120 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ರೈತರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 21, 2026 at 2:03 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಭದ್ರಾ ನೀರಿನ ಜಟಾಪಟಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ 120 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರು ಶನಿವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಎಸ್.ಎ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್, ಎಂ.ಪಿ. ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎ.ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ಪಿ.ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿ ತರಿಸಿತು. ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಮಾತನಾಡಿ, ಬೇಸಿಗೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಒಕ್ಕೋರಲಿನಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎ.ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ "ಐಸಿಸಿ(ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ) ಸಭೆ ಕರೆಯದೇ ಹಗಲು ನೀರು ಬಿಡು, ರಾತ್ರಿ ನೀರು ಬಿಡು ಎನ್ನುವುದು ಅಲ್ಲ. ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಮೇಲಿನ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕೊನೆಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡುವುದು ಬೇಡ, ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರದವರು ಸಭೆ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ, ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಸಿದರೆ ರೈತರು ಬೀಜ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಸಿ ಮಡಿ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ, ನೀರು ಬಿಡಿ"ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಪಿ.ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, "ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ 120 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ಬೇಕು. ತುಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ 17 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡಲಿ. ಭದ್ರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದ ಜೀವನಾಡಿ. ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಪಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಚನ್ನಗಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಮಾಡಾಳ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಲ್ಪ-ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ಕೊಡಲಿ ಬೇಡ ಎಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತುಂಗಾದಿಂದ 17 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಎತ್ತಿ ಕೊಡಲಿ. ಇತ್ತಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸದೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ನೀರು ಬೇಕೆಂದು ಇಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀರು ಬೇಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಒಗ್ಗಟಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದವರು ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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