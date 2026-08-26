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ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಶಾಸಕ, ಸಚಿವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಹಾವೇರಿ ರೈತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಪಶುವೈದ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಶಾಸಕ, ಸಚಿವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

FARMERS DEMAND DECLARATION OF HAVERI DISTRICT AS DROUGHT-HIT DISTRICT
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಬರಗಾಲ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2026 at 2:53 PM IST

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ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ. ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ ನಂತರ ಆಗಮಿಸಿದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಪರಿಣಾಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಹುಣ್ಣಿಮೆ ವೇಳೆಗೆ ತುಂಬಿ ಹರಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನದಿಗಳು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಅದು ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ವರದಾ, ಕುಮದ್ವತಿ, ತುಂಗಭದ್ರಾ, ಧರ್ಮಾ ನದಿ ತುಂಬಿ ಹರಿದಿದವು. ಆದರೆ ಈ ನದಿಗಳಿಂದ ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸದ ಪರಿಣಾಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಕೆರೆಗಳು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ.

ಇದರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲಮಟ್ಟ ಸಹ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಬೆಳೆಗಳು ಸಹ ಒಣಗಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಭೂಮಿ ಸಹ ನೆನೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು. ಇದರಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನ್ನದಾತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿಯಾದರು ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಘೋಷಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಲಾಪದ ವೇಳೆ ಅಪವ್ಯಯವಾಯಿತೇ ವಿನಃ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಳಿಕೆ. (ETV Bharat)

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಶತ 98ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ 41ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರು, ರೈತರು ಸುಮಾರು 98ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲ ರೈತರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಮರುಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ರೀತಿ ಮರುಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಹ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ರೋಗಗಳು ಸಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಲದ್ದಿಹುಳು ಕಾಟ, ಸೋಯಾಬೀನ್​ಗೆ ಹಸಿರುಕೀಡೆ ಕಾಟ ಶೇಂಗಾಕ್ಕೆ ಎಲೆಸುರುಳಿ ರೋಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ರೈತರ ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾದವು.

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಬರಗಾಲ: ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಹಸಿ ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಬೆಳೆಗಳು ಹಚ್ಚಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ನೋಡಿದವರೆಗೆ ಕಣ್ಣುಕಾಣುವವರೆಗೆ ಹಚ್ಚಹಸಿರು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬೆಳೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಸಿರುಹೊತ್ತು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಶತಃ 40ರಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಬಂದರೆ ಬಹಳವಾಗಬಹುದು. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ತೆನೆ ಹೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ತೆನೆಯ ಗಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೇಂಗಾ ಸೋಯಾಬಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚು ಸಹ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಮೇವು ಸಹ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು. ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ರೈತರು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಸರ ವಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ತೀವ್ರವಾದ ಬರಗಾಲ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಬರಗಾಲವಿದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಳೆಯಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ 15 ರಿಂದ 20 ದಿನದಿಂದ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳು ಹಸಿರಾಗಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. 25 ಜಿಲ್ಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 102 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

"ಆದರೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲವಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೇ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು. ಇಡಿ ಕಲಾಪವನ್ನು ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಣ, ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು, ನಮ್ಮ ವೇಳೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಕಲಾಪ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೇ ಇವರು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗೇಂದ್ರನ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಅವನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಲಾಪ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ. ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಪಶುವೈದ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಶಾಸಕ, ಸಚಿವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಲತೇಶ ಪೂಜಾರ, "ಅಧಿವೇಶನ ಎನ್ನುವುದು ನಗೆಪಾಟಿಲಿನ ಅಧಿವೇಶನವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಲು ವಿರೋಧಪಕ್ಷ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಬರಗಾಲದಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ರಾಜ್ಯವೇ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಳೆಯಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಶೋಕ್​ ಚ್ಯುತಿ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಮೇವಿಲ್ಲದ ದುಃಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿವೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಶಾಸಕ, ಸಚಿವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಹಾವೇರಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, "ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಮಳೆಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬರಗಾಲ ಇದೆ. ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ನಾವೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ" ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನೂತನ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ: ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆಗೆ ರೈತರ ಆಗ್ರಹ

TAGGED:

HAVERI
ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ
ಹಸಿ ಬರಗಾಲ
ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ
DROUGHT HIT DISTRICT

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