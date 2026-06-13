ಒಟಿಎಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ರದ್ದು, ತಮ್ಮೂರಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲೇ ಖಾತೆ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ರೈತರ ಆಗ್ರಹ
ತಮ್ಮೂರಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲೇ ಖಾತೆ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರೈತರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
Published : June 13, 2026 at 1:29 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ರೈತರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಾಗೋ, ಹೀಗೋ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದರೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೇ ಪರದಾಡುವಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಈಗ ತಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೋಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಲದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಟಿಎಸ್ (ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ಲಮೆಂಟ್) ಮಾಡಿ, ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನರೇಗಾ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಹಣ ಆ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ರೈತರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ತಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೋರಾಟದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ದೇಸಾಯಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಲವನ್ನು ಒಟಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ತುಂಬಿ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲ ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಊರಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಟು, ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು?. ಕಡೋಲಿ ಸೇರಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸುಮಾರು 4 ಸಾವಿರ ರೈತರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಗಮನಹರಿಸಿ, ನಮ್ಮೂರಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ರೈತ ದುಂಡಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನರೇಗಾ ಕೂಲಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ಸೇರಿ 32 ಸಾವಿರ ರೂ. ಜಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ತೆಗೆಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಖಾತೆ ತೆರೆದು, ಆ ಹಣ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲೆದಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
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