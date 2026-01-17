ETV Bharat / state

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಕುಣಿಕೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದ ಅನ್ನದಾತ; ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.

Areca nut plantations growing in Davangere
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 17, 2026 at 7:46 PM IST

|

Updated : January 17, 2026 at 8:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ವರದಿ : ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ : 'ಅನ್ನದಾತ ಸಾಲಗಾರನಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಬಾಕಿ ದಾರ' ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ರೈತರದ್ದು. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು, ಆ ಫಸಲು ಕೈಗೆ ಬಾರದೆ ರೈತ ಸಾಲಗಾರ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ರೈತರು ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ಸದ್ಯ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ರೈತರು ಭತ್ತ, ಅಡಿಕೆ, ಸೇರಿದಂತೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಯತ್ತ ವಾಲಿದ್ದು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಿಂದ‌ ದೂರ ಸರಿಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.‌ ಅಲ್ಲದೇ, ರೈತರು ಸ್ಥಿತಿವಂತರಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದ್ವಿದಳ, ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ರೈತರು ಸಬಲರಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ರೈತರ ವಾದವಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2023-2026ರ ತನಕ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ.

ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿಯಾವುಲ್ಲಾ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿಯಾವುಲ್ಲಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು 04 ಲಕ್ಷದ 54 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಾಗುವಳಿ ಪ್ರದೇಶ 3 ಲಕ್ಷ 29 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಇದೆ.‌ 67,688 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಮುಂಗಾರಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ 1,96,454 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಷೇತ್ರ 20,764 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಇದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 56,564 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ರೈತರು, ಸಣ್ಣ, ಅತೀ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ಲಕ್ಷದ 25 ಸಾವಿರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಐಡಿ ಹೊಂದಿದ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷದ 28 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್​​ನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 63 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್​ನಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭದ್ರ ಅಚ್ಚಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ 56 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್​​ನಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 1 ಲಕ್ಷದ 8 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್​​ಗೆ ಅಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

Drying corn
ಜೋಳವನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಯತ್ತ ರೈತರು : 'ಇದರಿಂದ ರೈತರ ತಲಾ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅಡಿಕೆಗೆ ದರ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.‌ ಅಲ್ಲದೆ ರೈತರು ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಕೊಕೊ, ಕಾಫಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಜಾಯ್ ಕಾಯಿ, ಇದಲ್ಲದೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಯಾದ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್​​ನಂತಹ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಇದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿವೆ. 2023-24 ರಲ್ಲಿ 58 ಜನ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಆಗಿತ್ತು. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ 58 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿತ್ತು. ಸಮಿತಿಯು ಒಟ್ಟು 9 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 23 ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Pomegranate crop
ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆ (ETV Bharat)

'2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು, 22 ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್​ಗಳು ವರದಿ ಆಗಿದ್ದವು. 19 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ (genuine) 08 ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಡಿಬಿಟಿ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, 16 ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿ ಆಗಿವೆ. 15 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 09 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದು, 06 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಗಳು ಎಡಿಸಿ ಅವರ ಮುಂದಿವೆ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿಯಾವುಲ್ಲಾ ವಿವರಿಸಿದರು.

'2025-26ನೇ ಸಾಲು ಮುಗಿಯಲು ಇನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರು ಸೇರಿ ಸಮಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಿತಿ 05 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೃತ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Pomegranate crop
ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬಂದಿರುವ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ರೈತರೊಬ್ಬರು ತೋರಿಸಿದರು (ETV Bharat)

ರೈತ ಮುಖಂಡರ ವಾದ ಏನು ? ರೈತ ಮುಖಂಡ ಬಲ್ಲೂರು ರವಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿವೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. ದ್ವಿದಳ, ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯಿಂದ ರೈತರು ಸಬಲರಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಸಾಲ ತಂದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಫಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ದರ ಕುಸಿತ ಆಗ್ತಿತ್ತು.‌ ಹೀಗಾಗಿ, ರೈತರು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳ ಕಾಟ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ರೈತರು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಿತಿವಂತರು ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಲ ನೀಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌. ಅಂಕಿ-ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Areca nuts
ಅಡಿಕೆಗಿಡಗಳು (ETV Bharat)

ರೈತ ಆಂಜೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ರಾಜ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡಬಾರದು. ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈತರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಳೆ ಬರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ.‌ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳು ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಕೂಡದು. ಕೊಟ್ಟರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೋಟಿಸ್ ಅಂಟಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ರೈತರು ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಅಂಜಿ ಈ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಗಬಾರದು" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Papaya fruits
ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣುಗಳು (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸ್ಥಿರತೆಯತ್ತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ರೈತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ

Last Updated : January 17, 2026 at 8:17 PM IST

TAGGED:

DEPARTMENT OF AGRICULTURE
HORTICULTURAL CROP
ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ
DAVANAGERE
FARMER DIED CASE DECREASED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.