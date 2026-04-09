ETV Bharat / state

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಫಲಿತಾಂಶ: ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಟಾಪರ್ಸ್​

ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೂರಿನ ಇಂದು ಕಾಲೇಜಿನ​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಮಾಲ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಟ್ಟೂರಿನ ಇಂದು ಕಾಲೇಜ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸಾಧನೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 9, 2026 at 8:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಜಯನಗರ: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೂರು ಪಟ್ಟಣದ 'ಇಂದು' ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್‌ನ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ ಡಿ. ಎಂ. ಅರ್ಚನಾ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ತಲಾ 598 ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಟಾಪರ್‌ಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

ಸತತ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಟಾಪರ್‌ಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಟಾಪ್‌ 10ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ 23 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ, ಪೋಷಕರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಸಂತಸ (ETV Bharat)

ಕೊಟ್ಟೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಇಂದು ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ ಅರ್ಚನಾ ಡಿ.ಎಂ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು 600ಕ್ಕೆ 598 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಹಾರೈಕೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಪೋಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಿರಂತರ ಸಾಧನೆ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಆಗಿದ್ದು, ಅರ್ಚನಾ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತು ಇತರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಟ್ಟೂರಿನ ಇಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಈ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆ ಮೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು: ಬಡತನ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಎಂದೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಂಗೀತಾ 600ಕ್ಕೆ 598 ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಇವರು, SSLCಯಲ್ಲಿ 502 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಶೇಖರಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್‌ ಪಾಟೀಲ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಶ್ವೇತಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಇದೇ ಕಾಲೇಜಿನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅರ್ಚನಾ ಡಿ. ಎಂ. ಕೂಡ 600ಕ್ಕೆ 598 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಗನೂರು ಗ್ರಾಮದವರಾದ ಇವರ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ರೈತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 78.24ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅರ್ಚನಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತಂದೆಗೆ ಸಂತಸ ತಂದ ಮಗಳು: ಈ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಎರಡೂ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದವರು. ಅವರು ವಿಲೇಜ್​ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್​ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅರ್ಚನಾ ಅವರ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು. ಇಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಗುರುಗಳೇ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಮುಂದೆ ಏನನ್ನು ಓದಲು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆಯೋ ಆಕೆಯ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಓದಿಸಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ತಂದೆ ಹೇಳಿದರು.

ಇತರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ: ಇಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಥಮ, ಇಬ್ಬರು 5ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಐವರು 6ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಒಬ್ಬರು ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನ, ಮೂವರು 8ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಏಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 9ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 10ನೇ ಸ್ಥಾನ ತರುವ ಮೂಲಕ ಟಾಪ್ 10ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜಿನ 23 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸೇರಿದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

VIJAYANGAR
2ND PU RESULTS 2026
ಕೊಟ್ಟೂರಿನ ಇಂದು ಕಾಲೇಜ್​
ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಟಾಪರ್ಸ್​
KARNATAKA 2ND PU RESULTS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.