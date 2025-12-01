5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ; ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ

ETV Bharat / state

ರೈತರೊಬ್ಬರಿಂದ 5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Protesting farmers
ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ರೈತರು (ETV Bharat)
ಹಾವೇರಿ : ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಂದ 5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಳೆದ ಎಂಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ರೈತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ''ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಕಳೆದ ಎಂಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ನಾಮಕೇವಾಸ್ತೆಗೆ 2400 ರೂ. ನಂತೆ ಖರೀದಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತು. ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಂದ ಐದು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಿನ್ನೆ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 50 ರಿಂದ 500 ಚೀಲದವರೆಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು 50 ರಿಂದ 100 ಚೀಲದವರಿಗೆ ಆದರೂ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು ನಾವು ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆ ಖಂಡಿಸಿ ಇದೇ 8 ರಂದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48 ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು (ETV Bharat)

''ನಮ್ಮ ಗೋವಿನಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಸ್ಕಾಂನ ದುರಾಡಳಿತ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತೋ ಹಾಗೆಯೇ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ, ಇವರೆಡೂ ಬೇಡಿಕೆ ಜೊತೆ ಬೇಡ್ತಿ ಹಾಗೂ ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಾವು ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಕೂರುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರುವವರೆಗೂ ನಾವು ಹೈವೇಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಣ್ಣ ಕೆಂಚಳ್ಳೇರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 25 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬರುತ್ತದೆ. 5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮಾರಿ ಇನ್ನುಳಿದ 20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​​ನ್ನು ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಹಾಕಲಿ. ಎಂಎಲ್​ಎ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಹಾಕಲೇ?. ಇವರೇನು? ದಡ್ಡರೋ, ಬೇಕು ಅಂತ ಆಟ ಆಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರು, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಇವರು ಹಠ ಮಾಡಬೇಕು?. ನಮ್ಮಿಂದ ವೋಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲವೇ?. ಇವರು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಇವರಿಗೆ ಮನುಷತ್ವ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ?. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪವರ್​ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯೊಳಗೆ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರೆ ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮವರು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಂಟನೇ ತಾರೀಖು ನಾವು ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

