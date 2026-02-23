ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ದರ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತದಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಆತಂಕ: ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಅಭಯ
ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 23, 2026 at 8:06 PM IST
ಮೈಸೂರು : ದಿಢೀರನೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ದರ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಹೇಶ್ ಎಂ ಅವರು ರೈತರು ಹಾಗೂ ಸಂಸದರೊಂದಿಗೆ ಕಿರು ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೂರು, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ, ಕೆ. ಆರ್. ನಗರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಕಲಗೂಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾದ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೈತರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಸಚಿವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ 1 ಕೆಜಿ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು 320 ರೂಪಾಯಿ ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದಿಢೀರನೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ವರ್ತಕರು ಹೇಳುವುದೇನು? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವರ್ತಕರು ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ರೈತ ಚಲುವರಾಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಕಂಪನಿಗಳು ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ತಂಬಾಕು ಬೆಲೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಲು ಬಿಡದಂತೆ ಗದರಿಸುವುದು, ಬೆದರಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ಅಧಿಕೃತ ಹಾಗೂ 20 ಸಾವಿರ ಅನಧಿಕೃತ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಗಾರರಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೆಜಿ ತೂಕದಷ್ಟು ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕೆಜಿ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 420 ರೂ. ಕೊಡುತ್ತೀರಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಏಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ಬೇಡವೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಬೇಡವೆಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಾರರು ಇವತ್ತು ಬರಲಿ. ಎಫ್ಡಿಎ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರೇ ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲಿ. ರೈತರಿಗೆ ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಯಿರಿ ಎಂದು ನೀವೇ ಬೀಜ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇರುವ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪೇ ಖಾಲಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಈ ರೈತರಿಗೆ ಏಕೆ ಬೀಜ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
'ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಯವರು ಕೆಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅತೀ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹250, ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ₹450 ಇದೆ. ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ? ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ₹170 ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ರೈತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ರೈತರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವಂತೆ ನಾವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ. ಜೊತೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯದಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
