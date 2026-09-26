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2500 ರೂ.ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 100 ಸೇರಿಸಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್‌ಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ! ಸರ್ಕಾರದ ಬರಗಾಲ ಪರಿಹಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ರೈತರು

ಸರ್ಕಾರದ ಬರಗಾಲ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅವಮಾನ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ರೈತರು ತಾವೇ ಇನ್ನೊಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

BELAGAVI CM DK SHIVAKUMAR ಬರಗಾಲ ಪರಿಹಾರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್​ ಜೋಶಿ ಮನೆ ಮುತ್ತಿಗೆ
ರೈತ ಮುಖಂಡ ಶಶಿಕಾಂತ ಗುರೂಜಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 26, 2026 at 10:53 AM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: "ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಬರಗಾಲ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕೇವಲ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​​ ಅವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಶಿಕಾಂತ ಗುರೂಜಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ 29ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್​ ಜೋಶಿಯವರ ಮನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು 'ಅವಮಾನ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ರೈತ ಮುಖಂಡರು, "ಬರಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ, ಆ ತಾಲೂಕುಗಳ ರೈತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಬೇಕು. ಆದರೆ, 10 ದಿನಗಳ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 3 ದಿನಗಳ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಡು, ಖುಷಿ, ನಗು ಹಾಗೂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನಸೌಧ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಶಾಸನಸಭೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 21ರಂದು ರೈತ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೌಲತ್ತುಗಳ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ, ರೈತರಿಂದಲೇ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸವಾಲೆಸೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, "ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP) ಕೇವಲ 31 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 60 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮೊದಲ ಬೇಡಿಕೆ. ಎರಡನೇಯದಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಎಫ್‌ಆರ್​ಪಿ (FRP) ದರ ಘೋಷಣೆಯಾಗಬೇಕು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್‌ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.98-99ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಹೀಗಾದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 ರಿಂದ 6 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು 1 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬೆಂಬಲ ನೋಡಿದರೆ 3 ರಿಂದ 3.5 ಲಕ್ಷ ರೈತರು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರು ಬಂದರೂ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ದೆಹಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ! ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅರಿತಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್​ ಜೋಶಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹಾಗೂ ಶುಗರ್ ಕಮಿಷನರ್​ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರು ಬಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಈ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. 29ನೇ ತಾರೀಕು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರು ಸೇರುತ್ತೇವೆ. ಸಚಿವರು, ಡಿಸಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೇ ಬಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಜನ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಮಾತ್ರ 100 ಜನರ ನಿಯೋಗ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಬ್ಬಿಗೆ 5,500 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ನೀಡಿದರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ರೈತ ಮುಖಂಡರು, "ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಭ್ರಮಣೆಯಾಗಿದೆ. ಎಂಎಸ್‌ಪಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ 5,000 ರೂ. ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಹಾಗೂ ಎಫ್‌ಆರ್‌ಪಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಿಗೇ ಲಾಭ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಲಾಭವಾದರೆ ರೈತರಿಗೂ ಕೊಡಿ, ಈ ಹೋರಾಟ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿಯೂ ಇದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 15ನೇ ತಾರೀಖಿನಿಂದ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಶುರುವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಆದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಜಲ್ಲೆ ಕಬ್ಬು ಕೂಡ ಕಟಾವು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾವು 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ತಡೆದಿದ್ದೆವು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಗುರ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಗುರೂಜಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಳಿಕವೇ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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BELAGAVI
CM DK SHIVAKUMAR
ಬರಗಾಲ ಪರಿಹಾರ
ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್​ ಜೋಶಿ ಮನೆ ಮುತ್ತಿಗೆ
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