ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂತಾನ ಶಕ್ತಿ ಹರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಚಿಂತನೆ; ರಸ್ತೆ ತಡೆದು ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ - ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಂದಲೂ ಆಕ್ಷೇಪ

ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನ ಶಕ್ತಿ ಹರಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ಚಿಂತನೆಗೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರಿಂದ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

Farmers and Environmentalists opposing Vasectomy for wild animals
ರಸ್ತೆ ತಡೆದು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 13, 2026 at 3:47 PM IST

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಮಾನವ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನ ಶಕ್ತಿ ಹರಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಚಿಂತನೆಗೆ ರೈತರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ತಡೆದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ‌.

ಬೆಂಗಳೂರು- ದಿಂಡಿಗಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಿಯಾಲ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘವು ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು, ಸರ್ಕಾರವು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಎಂದಿಗೂ ಜಾರಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆಹುಂಡಿ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನ ಶಕ್ತಿ ಹರಣ ಎಂಬುದು ಅಮಾನವೀಯ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ‌ ರೀತಿ ಸಂತಾನಹರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾನಸಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಸಂತಾನ ಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ, ಅಕ್ರಮ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಲ್ಲ'' ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

''ಸಂತಾನ ಹರಣವು ಜೈವಿಕ ವೈವಿದ್ಯತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡಲಿದೆ, ಕೂಡಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು'' ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

''ನೆರೆಯ ಕೇರಳಂನ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಯನಾಡು ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಬಂಡೀಪುರದದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರ ನಿಷೇಧ ತೆರವು, ನಂಜನಗೂಡು- ನೀಲಂಬೂರು ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

''ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಬಂಡೀಪುರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರ ತೆರವು, ನೀಲಂಬೂರು ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳಂ‌ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮತಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಿಕೊಡುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಉಗ್ರವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದರು.

ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಹೂವರ್ ಆಕ್ಷೇಪ: ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಜೋಸೆಫ್ ಹೂವರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂತಾನ ಶಕ್ತಿ ಹರಣ ಚಿಂತನೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಶೋಧಕರು ಎಂದಿಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಿತಿ ಮೀರುವಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನಹರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆನೆಗಳ ವರ್ತನೆ ಬದಲಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಆನೆಗಳ ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಲಿ. ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳು, ಆನೆ ಕಾರಿಡಾರ್​ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ‌ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಗೆ ಸಂತಾನ ಶಕ್ತಿ ಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಉಪಾಯ ರೈತರು, ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂತಾನ ಶಕ್ತಿ ಹರಣ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞ ಕೃಪಾಕರ್

