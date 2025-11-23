ಮಗನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಜೋಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ರೈತ: ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಜೋಡಿ ಕಂಡು ಫಿದಾ ಆದ ಅತಿಥಿಗಳು
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಮದುವೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಹೊರಗಿನ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡ ಎತ್ತುಗಳ ಜೋಡಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
Published : November 23, 2025 at 9:55 AM IST
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾತ ರೈತ, ರೈತನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎತ್ತುಗಳು. ಎತ್ತುಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೈತ ಸಹ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಎತ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ರೈತ ಮಗನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಜೋಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವಧು-ವರನ ಜೋಡಿಗಿಂತ ಎತ್ತಿನ ಜೋಡಿಯೇ ಬಂದವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಪ್ಪಟ ರೈತ. ಇವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿಯ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ. ತಲೆತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾಲ್ಕು ಎತ್ತುಗಳ ಜೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಎತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಜೋಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಶಾಂತಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗ ಮನೋಜ್ ಮದುವೆಯನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಹೊರಗಿನ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡ ಎತ್ತುಗಳ ಜೋಡಿ. ತಮ್ಮ ಮಗನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕೆಂದು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಎತ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ನಂತರವೇ ಅವರು ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎತ್ತುಗಳಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಪತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಗನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಜೋಡಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ಮದುವೆ ಮನೆಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪನವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತಿನ ಜೋಡಿಗಳು ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಘಾಟಿ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೊದಲು ಎತ್ತುಗಳ ಅಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ನಂತರ ವಧು ವರರಿಗೆ ಅಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿನ ಜೋಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಜೋಡಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದೆ. ನಾವು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಹರೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗುವರು ಪಾರ್ಲರ್ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ಎತ್ತುಗಳ ಸಿಂಗಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಮದುವೆ ಹೆಣ್ಣಿನಂತೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೂವಿನಿಂದ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲೂ ಎತ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಬೇಕು, ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿ ಉಳಿಯಬೇಕು, ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದರು.
