ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿರುದ್ಧ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಡೆದು ಖಾತೆ ಮಾಡದ ಆರೋಪ: ರೈತನಿಂದ ಮರವೇರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಖಾತೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಆಗಬೇಕಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಎಂಬಾತ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆವರಣದ ಆಲದ ಮರ ಏರಿ ತಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
Published : November 11, 2026 at 5:27 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 6:25 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸರ್ಕಾರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಗೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದು ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿರುದ್ದ ರೈತನೋರ್ವ ಮರ ಏರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕು ರಾಮಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 57ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಟ್ಟು 11 ಜನರಿಗೆ ತಲಾ 4 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು 1962 ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು 11 ಜನರಿಗೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 11 ಜನರಿಗೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಹಣ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರಿರುವ ರೈತರು, 11 ಜನ ಸೇರಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದು, ತಾವು ನೀಡಿದ ಹಣವು ಇಲ್ಲ, ಖಾತೆಯು ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಆಗಬೇಕಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಎಂಬವರು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆವರಣದ ಆಲದ ಮರ ಏರಿ ತಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಸಿ: ನಾಗರಾಜ್ ಮರ ಏರಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ರೈತರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದರು. ನಂತರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಉಪವಿಭಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಮೈತ್ರಿ ಅವರು ನಾಗರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಆಗಬೇಕಾದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಮಾತನಾಡೋಣ ಎಂದು ಹೊರಟು ಹೋದರು.
ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಎಸಿ ಮೈತ್ರಿ: ಎಸಿ ಡಾ.ಮೈತ್ರಿ ರವರ ಗ್ರಾಮದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಬಂದು ನಾಗರಾಜ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಮರ ಏರಿದ್ದ ನಾಗರಾಜ್ ಇದು ಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಸಿ ಅವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಎಂದು ಮರದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳದವರು ನಾಗರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನೀವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕದಳವರು ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಗ್ರಾಮದವರ ವಿನಂತಿ ಮೇರೆಗೆ ನಾಗರಾಜ್ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದರು.
ಮರ ಏರಿದ ರೈತ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ನಾಗರಾಜ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಲಂಚದ ದಾಹಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಬಲಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಸಿ ಅವರು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋ ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಟೋ ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲೆದಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಹಳ ನಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹಣ ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಂದು ಹಣ ಪಡೆದಿರುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತಯೇ ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳದವರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
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