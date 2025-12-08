ಮೈಸೂರು: ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ, ಮರಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ; ರೈತನ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೀತಿ
ಮಾನವ-ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ರೈತನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಚಿರತೆಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 8, 2025 at 6:45 PM IST
ನಾಗರಹೊಳೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಡಂಚಿನ ನೇರಳೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಗೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆ ಬಂದು ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಆ ಚಿರತೆ ರೈತನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ರೈತನೂ ಸಹ ಚಿರತೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರೂ ಚಿರತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಶೋಧಕ್ಕೆ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಚಿರತೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮರಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈ ಚಿರತೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗದ್ದೆಗೆ ಬಂದು ಮರಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದಾಗ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿರತೆ ಓಡಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ, ರೈತ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರು. ಚಿರತೆ ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ತನ್ನ ಎರಡು ಮರಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ರೈತ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳುವುದೇನು: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರರು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ''ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿರತೆ ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರೂ ಅದು ನನಗೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಚಿರತೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕಾಡು ಹಂದಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ನಾನು ಬೇಡವೆಂದೆ. ಚಿರತೆಯ ಚಲನವಲನ ತಿಳಿಯಲು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈಗ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ತನ್ನ ಎರಡು ಮರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬಂಡೀಪುರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಹೊಳೆ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಹುಲಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರೈತನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ನೆಲೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆಗೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.
