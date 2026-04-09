ತಾಳೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ರೈತ ಫಸ್ಟ್: 1 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರೊಬ್ಬರಿ 27 ಟನ್ ಇಳುವರಿ; ತಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ!

ಅಳಿಯನ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ತಾಳೆ ಕೃಷಿ ಈಗ ರೈತನ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್​ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ತಾಳೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಸುರೇಶ ಬಸಪ್ಪ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ETV Bharat)
Published : April 9, 2026 at 11:17 AM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರೊಬ್ಬರು ತಾಳೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 1 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 27 ಟನ್ ಫಸಲು ಬಂದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 4.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ ರೈತನ ಕೈಸೇರಿದೆ.

ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಶಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ ಬಸಪ್ಪ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಬೆಳೆ ತೆಗೆದು ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು. 62 ವರ್ಷದ ಸುರೇಶ ಅವರಿಗೆ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗಿದೆ.

ತಾಳೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ರೈತನ ಯಶಸ್ಸು (ETV Bharat)

2006-07ರಲ್ಲಿ 100 'ತೆನೆರಾ' ಜಾತಿಯ ತಾಳೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳುವರಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಮೊದಲ ವರ್ಷ 6 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಬಂತು. ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, 2023-24ರಲ್ಲಿ 24 ಟನ್ 235 ಕೆಜಿ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ, 2024-25ರಲ್ಲಿ 23 ಟನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. 2025-26ರಲ್ಲಿ 27 ಟನ್ 177 ಕೆಜಿ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಸಾಧಕ ರೈತ ಸುರೇಶ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ತಾಳೆ ತೋಟ (ETV Bharat)

ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದ ಅಳಿಯನ ಸಲಹೆ: ಸುರೇಶ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದು ಕೇವಲ 1 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಬ್ಬು, ಗೋವಿನಜೋಳ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅಳಿಯ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿಯ ರಮೇಶ ಹಾದಿಮನಿ ಅವರು ಮಲೇಷಿಯಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ತಾಳೆ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್​ ಆದ ಬಳಿಕ ಸುರೇಶ ಅವರಿಗೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಳಿಯನ ಮಾತು ನಂಬಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಾಳೆ ಕೃಷಿ ಈಗ ಅವರ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆ ನಂ.1 ತಾಳೆ ಕೃಷಿಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 24 ಕಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯವರು ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಾವೇ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ‌ ತಿಂಗಳು 10ನೇ ತಾರೀಖಿನೊಳಗೆ ಹಣ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೋಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರದ್ದೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಟನ್​ಗೆ ಸುಮಾರು 16,500 ರೂ. ದರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 27.177 ಟನ್​ಗೆ ಸುಮಾರು 4.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ ಕೈಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೇವಲ 25 ಸಾವಿರ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸುರೇಶ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿವರಿಸಿದರು.

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ, ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ: ತಾಳೆ ಗೊಂಚಲು ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ಕಸ ತೆಗೆಯುವುದು, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾವಯವದ ಜೊತೆಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ‌ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಬೋರ್​​ವೆಲ್ ಮೂಲಕ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ, ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ತಾಳೆ ಬೆಳೆದರೆ ನನ್ನಂತೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸುರೇಶ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜೆಡಿ ಹರ್ಷ: ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ‌ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹಾಂತೇಶ ಮುರಗೋಡ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸುರೇಶ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಮ್ಮ‌ 1 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 27.177 ಟನ್ ತಾಳೆ ಇಳುವರಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಡೀ‌ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಆಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಾಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸುರೇಶ ಅವರು ಫಸಲು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅವರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ: ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.‌ ತಾಳೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ತಾಳೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದರೆ 35 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ‌ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ‌ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ತಾಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೆಕ್ಟೇರ್​​ಗೆ 5,250 ರೂ., ಅಂತರ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಹೆಕ್ಟೇರ್​​ಗೆ 10,500 ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಇಳುವರಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಕಂ, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಅಂತರ್ ಬೆಳೆ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಮಹಾಂತೇಶ ಮುರಗೋಡ ವಿವರಿಸಿದರು.

