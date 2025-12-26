ETV Bharat / state

ಕೊಪ್ಪಳ: ಕೃತಕ ಕಾಲಿನಲ್ಲೇ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ರಾಮಣ್ಣ, 9 ಲಕ್ಷ ರೂ ಲಾಭ

ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ರಾಮಣ್ಣ ಕೋಳಿಹಾಳ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲು ಮುರಿದಿದ್ದರೂ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ರಾಮಣ್ಣ ಕೋಳಿಹಾಳ ಅವರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 26, 2025 at 2:04 PM IST

ಕೊಪ್ಪಳ: ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಅರಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ರಾಮಣ್ಣ ಕೋಳಿಹಾಳ ಅವರು, ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಿಂತ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಮೇಲು ಎಂಬ ಸರ್ವಜ್ಞನ ತ್ರಿಪದಿಯನ್ನು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕಾಯಕಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಮಣ್ಣ 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಡಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಇವರ ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಕೃತಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ರಾಮಣ್ಣ ಕೋಳಿಹಾಳ ಅವರು ಕೃಷಿಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು (ETV Bharat)

ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಿನ ಬಲದಿಂದ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನೇ ಹಸಿರಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಕೃಷಿ ತಪಸ್ವಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದಲೂ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಮೀಟುತ್ತಲೇ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇತರರಲ್ಲಿ ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ರಾಮಣ್ಣ ಕೋಳಿಹಾಳ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹನುಮಕ್ಕ (ETV Bharat)

ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ನೆರವು, 9 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ: ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅವರ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಟೊಮೆಟೋ, ಬದನೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸೌತೆ, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಮಣ್ಣ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಟೊಮೆಟೋ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ, ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಖರ್ಚು ತೆಗೆದು ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತ ರಾಮಣ್ಣ ಕೋಳಿಹಾಳ ಅವರು ಉಳುಮೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ರಾಮಣ್ಣ: ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇವರ ಕೃಷಿ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಬೀಜಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಖಾಸಗಿ ಬೀಜದ ಕಂಪನಿಗಳು, ವಿದೇಶದವರೂ ಇವರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪತ್ನಿಯೂ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ದುಡಿದು ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ರೈತ ರಾಮಣ್ಣ ಕೋಳಿಹಾಳ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ನನಗೆ ಅಪಘಾತ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವವರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾನು ಯುಟ್ಯೂಬ್​​ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಮಿಷನ್ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ 12 ಎಕರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನೂ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನೂ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ನೋವಾದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಇಂಜಿನ್​ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೃಷಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಭವೇ ಇದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ರಾಮಣ್ಣ ಕೋಳಿಹಾಳ (ETV Bharat)

ರಾಮಣ್ಣ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹನುಮಕ್ಕ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ಪತಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

