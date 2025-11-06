ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವರ ಮಾತಿಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ನಾಳಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಚಳವಳಿ ಮುಂದೂಡಿದ ರೈತ ಮುಖಂಡರು
ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಾದಿದ್ದೀರಿ, ನನಗೆ ಎರಡು ದಿನ ಗಡುವು ನೀಡಿ ಎಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ರೈತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
Published : November 6, 2025 at 7:41 PM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಕಬ್ಬಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿಗೆ ಬೆಲೆ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕಳೆದ ಎಂಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರು ನಾಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಮನವಿಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ನಾಳೆಯ ಬದಲು ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ದಿನ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಚುನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರ್ಲಾಪುರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೋರಾಟದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದರ ಬಳಿಕ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು, ವಾಪಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ರೈತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ತುಂಬಾ ನೋವಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಎಂಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಮ್ತತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳದ ನಡುವೆ ಕೂಸು ಬಡವಾಯಿತು ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವನಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.
"ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ 200 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ನೀವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ನನಗೆ ಎರಡು ದಿನ ಗಡುವು ನೀಡಿ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಾದಿದ್ದೀರಿ. ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸಿಎಂ ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ? ಎಂದು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದರವನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ದುಡುಕಬೇಡಿ, ಸಿಟ್ಟಿನ ಕೈಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಸಿಎಂ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದಿನ ಸಮಯ ಕೊಡುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ" ಎಂದರು.
ರೈತ ಮುಖಂಡ ಚುನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಚಿವರು ಎರಡು ದಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಸಚಿವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
