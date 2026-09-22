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ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕರೆದು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ: ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಆಗ್ರಹ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಟ್ಟ ಕುಸಿತ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿವೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 15 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು, ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆ ಕರೆದು ಚರ್ಚಿಸಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

Farmer leaders urge for the formulation of an action plan for environmental conservation
ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2026 at 8:54 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು : ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪರಿಸರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವು ಇಂದು ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರು ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದರು.

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ತೀವ್ರತೆ ಹಾಗೂ ದಿನೇ ದಿನೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದಾತ್ತ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಈ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಕೃಷಿಕ ಅವಿನಾಶ್ ಟಿಜಿಎಸ್ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಗದಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ರಾಮನಗರ, ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ರೈತರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಆಗಮಿಸಿ ಸಕ್ರಿಯ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.

ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಪರಿಸರ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಅಗತ್ಯ ಯೊಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಸರ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಟ್ಟ ಕುಸಿತ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿವೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 15 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪರಿಸವಾದಿಗಳು, ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆ ಕರೆದು ಚರ್ಚಿಸಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕಷ್ಟೆ ಚೆನ್ನ: ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಜಾರಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು, ಇದು ಕೇವಲ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಈ ವರದಿ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವವರು, ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಕೃಷಿಕರು ಖಂಡಿತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೀಡಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಜೀವನವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ವರದಿ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಿಷೇಧ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಟನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಾರದು, ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಬದುಕನ್ನೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ವರದಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾದರೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪರಿಸರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯಗಳು: ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಅಪಾರ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ತವರೂರಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಸಂಕುಲದ ಜೀವನಾಡಿಯಂತಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ನಾಶವಾದರೆ ನದಿ, ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಪ್ರಭೇದವೇ ವಿನಾಶದತ್ತ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸರ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಾರದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೋಮಾಳಗಳು ಹಾಗೂ ಕುರುಚಲು ಕಾಡುಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಗುರುತಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಆಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು.

​ರಾಜ್ಯದ ನದಿಮೂಲಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಉಳಿವು ಈ ಚಳವಳಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜಲಮೂಲಗಳು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ನದಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಒತ್ತುವರಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಕಾಲದ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೇ, ಅದನ್ನ ಗಂಭೀರ ಮಾದರಿಯ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಹಾಗೆಯೇ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಮೀನು ನಿಗಮದ 2021ರ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 40 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೆರೆ - ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಆಸರೆ ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ತಡೆಯುವ ದೃಢ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು ಎಂಬ ದ್ವನಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.

​ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲೂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಈ ವರದಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ನಿವಾರಣೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿವಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 5ನೇ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಿದೆ. ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಆಯಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ವಾನುಮತದ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕಾರ; ನ್ಯೂನತೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ

TAGGED:

FARMERS DEMAND
ಪರಿಸರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ
ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ
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