ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ನಾವು ಕಾಯಲು ಸಿದ್ಧ; ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಬೇಡಿಕೆ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಂದ್ - ರೈತ ಮುಖಂಡ
ಇಂದು ನಡೆದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ರೈತರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಇದೇನಾದರೂ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಇನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಶಶಿಕಾಂತ ಗುರೂಜಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 26, 2026 at 5:37 PM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ : ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಡೆಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಶಶಿಕಾಂತ ಗುರೂಜಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿಂದು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಂದು ಸಂಜೆಯ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇಂದೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಿಎಂ ಅವರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಷಯ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇಳಿರುವ 5,500 ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು, ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ 7 ಅಥವಾ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟದ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಶಿಕಾಂತ ಗುರೂಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎಷ್ಟಾದರೂ ಸುತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿ. ನಮ್ಮ ಅಜೆಂಡಾ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ 4,500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ನೀಡಬೇಕು, 1,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಬೂಬು ಹೇಳಿದರೆ ರೈತ ಸಂಘ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನಡೆದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ರೈತರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಇದೇನಾದರೂ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಇನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾಗಬಹುದು. ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಹೀಗೆ ಆದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿ ಶಾಸಕನ ಮನೆಯ ಮಂದೆ ಹಲಗಿ ಬಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಶಾಸಕ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಎಂದರು.
ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಕೇವಲ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. 5,500 ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರೈತರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಎಂದು ಶಶಿಕಾಂತ ಗುರೂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದರು.
ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಗಲಾಟೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಎರಡು ಬಣಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅಡಗಿದೆ. ರೈತರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವರು ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಶಿಕಾಂತ ಗುರೂಜಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು.
ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಳಜಗಳ ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ಹೋರಾಟದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಎರಡು ಬಣಗಳ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. ರೈತ ಸಂಘಗಳ ಮಧ್ಯೆ 'ಆ ಬಣ, ಈ ಬಣ' ಎಂದು ಜಗಳ ಹಚ್ಚಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಗುರ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೈತ ಹೋರಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕುತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಗುರ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೈತ ಹೋರಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹5,500 ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕರೆ, ತಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣ ಅವನತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದಲೇ ಕೆಲವು ಕುತಂತ್ರಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಗಲಾಟೆಯಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಮೈಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟಾದರೂ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕುವಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಪಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಶಿಕಾಂತ ಗುರೂಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯ ಹಸಿರು ಶಾಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೂ ಬರಬಾರದು. ಸುವರ್ಣಸೌಧದೊಳಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ರೈತರು ಎಂದಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಣಗಳು ಏಕೆ ಬರುತ್ತವೆ? ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಮುಖಂಡರ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ನಮಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದಭಾವವೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಬಣದವರಿಗೂ, ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೂ ನಾನು ಕೈಮುಗಿದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಗುರ್ಲಾಪುರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಕೂತು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹5,500 ಬಿಲ್ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದರು.
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