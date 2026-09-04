ಕಬ್ಬಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ: ಶಶಿಕಾಂತ್ ಗುರೂಜಿ
ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ನ್ಯಾಯಯುತ ಎಂಎಸ್ಪಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸೆ.23ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಎದುರು 1 ಲಕ್ಷ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಗುರೂಜಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 4, 2026 at 3:12 PM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅನ್ನದಾತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಡಿಕೆಶಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ತಲೆಬಾಗಿಸುವ ತನಕ ವಿಶ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಗುರೂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿವರಾಜ್ ನೇಸರಗಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಗುರೂಜಿ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ₹50 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ. ಈಗ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಬೇಕು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರ್ಲಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ರೈತರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಚಿವರಲ್ಲ, ಖುದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೆಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಗುರೂಜಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ನ್ಯಾಯಯುತ ಎಂಎಸ್ಪಿ (MSP) ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಎದುರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಎಫ್ಆರ್ಪಿ ಮೋಸದ ಬೆಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹6,000 ದಿಂದ ₹8,000 ವರೆಗೆ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶೇತ್ಕರಿ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಏಕರೂಪದ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸಲಿದ್ದು, ಸೆ.5ರಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು. ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 42 ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಬೆವರಿನ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ₹50 ಹಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರೈತರ ಕೈಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಕೂಗಿಗೆ ಕಿವಿಕೊಟ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತಲೆಬಾಗಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಶತಸಿದ್ಧ ಎಂದರು.
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