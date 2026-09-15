ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ರೈತ ಬಲಿ: ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ವ್ಯಾಘ್ರನ ಸೆರೆಗೆ ಸಚಿವರ ನಿರ್ದೇಶನ
ಹುಲಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಸವಣ್ಣ ಕುಟುಬಸ್ಥರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಸಚಿವ ಸಿ.ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ವಿತರಿಸಿ ಉಳಿದ 15 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ನೀಡಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : September 15, 2026 at 4:44 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ತಾಲೂಕಿನ ಬಡಗಲಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಸವಣ್ಣ(65) ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಸಚಿವ ಸಿ.ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು.
ಬಸವಣ್ಣ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹುಲ್ಲು ಕೊಯ್ಯಲೆಂದು ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದು ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಿಸಿತ್ತು. ಸಂಜೆಯಾದರೂ ಹಿಂತಿರುಗದಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಹುಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.
ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ ಸಚಿವರು: ಮೃತ ಬಸವಣ್ಣ ಕುಟುಬಸ್ಥರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ವಿತರಿಸಿ ಉಳಿದ 15 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮೃತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾಸಿಕ 4 ಸಾವಿರ ಹಣ ಜೊತೆಗೆ ಡಿ.ಗ್ರೂಪ್ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ಬಿಆರ್ಟಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನರಹಂತಕ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುಲಿಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅರವಳಿಕೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಹುಲಿಯನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಹಾಗೂ ಚಿರತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ನೀರು-ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮರಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಡು ಹಾಗೂ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಹುಲಿ ಸೆರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಹುಲಿ ಸೆರೆಗಾಗಿ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾದರಿ ಬೋನ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹುಲಿಯ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಲು ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ: ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಳಿಯ ಗಂಗಾಧರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಬಸವಣ್ಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹುಲ್ಲು ಕೊಯ್ಯಲೆಂದು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಸಂಜೆಯಾದರೂ ಮನೆಗೆ ವಾಪಾಸ್ ಬರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾನು, ಸಂತೋಷ್, ಜಗದೀಶ್ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರು ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳಿ ಕೂಗು ಹಾಕಿ ಕಿರುಚಾಡಿದರೂ ಯಾವ ಶಬ್ಧವೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು 20 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾವ.. ಮಾವ.. ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿ ಹುಲಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿತ್ತು. ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಓಡಿತು. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರ ಹಸುವನ್ನು ಹುಲಿ ತಿಂದು ಹಾಕಿತ್ತು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ತೋಟದ ಮನೆಗಳತ್ತ ಬಂದಿತ್ತು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನವಿ-ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಹುಲಿಗಳಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಹುಲಿ ಉಟಪಳ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು'' ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆಹುಂಡಿ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೇ ಕಾಡು, ಕಾಡಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಲೇ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹುಲಿ ಕೊಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು'' ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
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