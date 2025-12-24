ETV Bharat / state

3 ಎಕರೆಗೆ 391 ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಉತ್ಪಾದನೆ: 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಲಾಭ: ಬಾಳಪ್ಪಜ್ಜನ ದಾಖಲೆಗೆ ರೈತರ ಬಹುಪರಾಕ್!

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 72 ವರ್ಷದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರೊಬ್ಬರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 130 ಟನ್​ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನೀ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

72ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆಗೆ 391 ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 24, 2025 at 7:39 PM IST

7 Min Read
ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್

ಬೆಳಗಾವಿ: ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾಣತನದಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದರೆ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಮೂರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ‌ ಬರೊಬ್ಬರಿ 391 ಟನ್​ ಕಬ್ಬು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೈತ.

ಹೌದು, ಕಲ್ಲೋಳಿಯ 72 ವರ್ಷದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಬಾಳಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಬೆಳಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 130 ಟನ್​ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ 391 ಟನ್​ ಕಬ್ಬಿಗೆ 12,90,300 ರೂ.‌ ಕಬ್ಬಿನ ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಪ್ರಮಾಣ 1ರಷ್ಟು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮ ಮೆರೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಬಾಳಪ್ಪಜ್ಜನ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕ; ಇವರ ತೋಟವೇ ಒಂದು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ETV Bharat)

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 40-50 ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಬಹಳ ತಲೆ ಓಡಿಸಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು 100 ಟನ್ ವರೆಗೆ ಬೆಳೆದು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಾಳಪ್ಪ ಬೆಳಕೂಡ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಕರೆಗೆ 125 ಟನ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು‌. ಈ ಬಾರಿ ತಮ್ಮದೇ ದಾಖಲೆ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿ 130 ಟನ್ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. 25 ಅಡಿಗೂ ಅಧಿಕ ಎತ್ತರ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದಿತ್ತು. 48-50 ಗಣಿಕೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಒಂದೊಂದು ಕಬ್ಬು 3.5-4 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಾಳಪ್ಪ ಬೆಳಕೂಡ ವಿವರಿಸಿದರು.

3 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 12.90 ಲಕ್ಷ ಕಬ್ಬಿನ ಬಿಲ್​: 2024ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​​ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಧೋಳದ ಸಮೀರವಾಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ತಂದಿದ್ದ 'ಸಿಒ 86032' ಕಬ್ಬಿನ ತಳಿಯನ್ನು, ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ಐದು ಅಡಿ, ಸಸಿಯಿಂದ ಸಸಿಗೆ ಎರಡೂವರೆ ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ತಿಂಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು‌ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು.

ರೈತ ಬಾಳಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಬೆಳಕೂಡ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಇತರ ರೈತರಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ. (ETV Bharat)

ಇದೇ ನವೆಂಬರ್​ 15ರಂದು ಕಟಾವ್​​ ಮಾಡಿ ಸಮೀರವಾಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ 3 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ 391 ಟನ್​ ಕಬ್ಬು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಟನ್​ಗೆ 3,300 ರೂ. ದರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಎಕರೆಗೆ 4.29 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ 3 ಎಕರೆಗೆ 12 ಲಕ್ಷದ 90 ಸಾವಿರ 300 ರೂ. ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು, ಎಕರೆಗೆ 65 ಸಾವಿರ ರೂ. ಅಂತೆ, 3 ಎಕರೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷದ 95 ಸಾವಿರ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಖರ್ಚು ತೆಗೆದು 10 ಲಕ್ಷ 95 ಸಾವಿರದ 300 ರೂ‌. ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು ಬಾಳಪ್ಪ ಬೆಳಕೂಡ.

50:50 ಗೊಬ್ಬರ ಪಾರ್ಮುಲಾ: "ನಮ್ಮ 55 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮೀರವಾಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಬ್ಬು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗದ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 50:50 ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಬ್ಬಿನ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ದೆವು.‌ ಕಬ್ಬು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಕಡಲೆ, ಉದ್ದು, ಟೊಮೆಟೊ, ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆವು. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಾಯ ಬಂದಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಾಲು ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ 10 ಟನ್ ಮಳ್ಳಿ ಗೊಬ್ಬರ, 6 ಟನ್ ಸೆಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ, 2 ಟನ್ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು 2 ಟನ್ ಕುರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ರೈತ ಬಾಳಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ 391 ಟನ್​ ಕಬ್ಬು ಉತ್ಪಾದನೆ (ETV Bharat)

ಗೊಬ್ಬರ-ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ..? "ಕಬ್ಬು ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ 1 ಎಕರೆಗೆ 4 ಚೀಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ, ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹತ್ತು ಕೆಜಿ ಅಂತೆ ಹಾಕಿದ್ದೆವು. ಬಳಿಕ 45-50 ದಿನದೊಳಗೆ 2 ಚೀಲ ಯೂರಿಯಾ, 45 ದಿನದಿಂದ 20-25 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕೀಟನಾಶಕ, ಪಂಗಿಸೈಡ್, ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಲೆ ಅಗಲು ಆಗಲು ಜಿಬ್ರಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬು ಹಚ್ಚಿದ 30-45 ದಿನದೊಳಗೆ ಬೇರು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕಬ್ಬಿನ ಮರಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿ ಬರಲು, ರೋಗರಹಿತವಾಗಿರಲು ಡ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 60 ದಿನ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 90 ದಿನದೊಳಗೆ ಬೋದ ಏರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 5 ಚೀಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ, 10 ಕೆಜಿ ಅಂತೆ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ದೆವು".

"ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ 50 ಕೆಜಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಗೋಕೃಪಾಮೃತ 1 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್, ಒಡಬ್ಲುಸಿ 200 ಲೀಟರ್ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಬಾರಿ ಡ್ರಿಪ್ ಮೂಲಕ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ 6 ಟನ್, ಬಯೋಡೈಜೆಸ್ಟ್ ನೀರನ್ನು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 5-6 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಡ್ರಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಣುಜೀವಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾದ ಡ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ, ಸೋಡೋಮೋನಸ್, ಪಿಎಸ್ ಬಿ, ಹತ್ತು ಕೆಜಿಯಂತೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ.‌ ಕಬ್ಬಿನ ಸಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಎಕರೆಗೆ 35-40 ಸಾವಿರ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು, ಕಬ್ಬಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಾಲಿನ ಮೂಲಕ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4-5 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್​ ಬಯೋಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ನೀರು ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಬಾಳಪ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾಣತನದ ಕೃಷಿ (ETV Bharat)

ಕಸದಲ್ಲೇ ರಸ ಇದೆ, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ ಸುಲಭ: "ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ರವದಿ, ಗಿಡ-ಮರಗಳ ತಪ್ಪಲು, ಕಸ ಕಡ್ಡಿ, ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ದನಗಳ ಮೂತ್ರ, ಸೆಗಣಿ, ಮೈಯನ್ನು ತೊಳೆದ ನೀರಿನಿಂದ ದ್ರವರೂಪದ ಎರೆಹುಳು ಜಲ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಯೋಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಡ್ರಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಆಕಳ (ಹಸು) ಸೆಗಣಿ, ಗೋಮೂತ್ರ, ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲ, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಗೋಕೃಪಾಮೃತ ಮತ್ತು ಜೀವಾಮೃತ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಡಬ್ಲುಸಿ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ತರಹದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜೀವಾಣುಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 80-100 ಟನ್ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ನಾವೇ ತಯಾರಿಸಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 200 ಟನ್ ಕಬ್ಬಿನ ಗುರಿ: "ಚೈನಾ, ಇಸ್ರೇಲ್, ಜಪಾನ್ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪಕ್ಕದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿ, ಬಾರಾಮತಿ, ಪುಣೆ, ರಾವುರಿ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ.‌ ಅಮೆರಿಕ, ಹಾಲೆಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಗಳ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೀರವಾಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ, ಹಾಲೆಂಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 1 ಎಕರೆಗೆ 200 ಟನ್ ಅಂತೆ ಐದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿ" ಇದೆ ಬಾಳಪ್ಪ ಬೆಳಕೂಡ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.

ಕಬ್ಬಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅರಿಶಿಣ, ಸೋಯಾಬಿನ್, ಗೋವಿನಜೋಳ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಬೆಳೆ (ETV Bharat)

ಜೀವಾಣು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೆ: "ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು 1 ಗ್ರಾಂ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ 1 ಕೋಟಿ ಜೀವಾಣುಗಳು ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ 10 ಕೆಜಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೂ 1 ಸಾವಿರ ಜೀವಾಣುಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ. ಜೀವಾಣುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತಾಗಿ, ಉಸಿರಾಡುತ್ತದೆ. ಸಮೃದ್ಧ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ 80 ತರಹದ ಜೀವಾಣುಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 8-10 ಜೀವಾಣುಗಳು ಇವೆ. ಇನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ದುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನಂತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬಹುದು" ಎಂಬುದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಯ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಬಾಳಪ್ಪ ಅವರು ಸಲಹೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಾಳಪ್ಪಜ್ಜ ಕೃಷಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು: ಬಾಳಪ್ಪ ಬೆಳಕೂಡ ಅವರದ್ದು ಮೂಲತಃ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬ. ದೊಡ್ಡ ಹಿಡುವಳಿ.‌ 55 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಬ್ಬಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅರಿಶಿಣ, ಸೋಯಾಬಿನ್, ಗೋವಿನಜೋಳ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಕರೆಗೆ 26 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಸೋಯಾ, 40 ಟನ್ ಅರಿಶಿಣ ಬೆಳೆದು ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 1984ರಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇವರು, 2002ರ ನಂತರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಓದಿರುವ ಬಾಳಪ್ಪ ಅವರು ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೆರಳಿ ಕಬ್ಬು, ಅರಿಶಿಣ, ಸೋಯಾಬಿನ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುವ ರೈತರಿಗೂ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

72ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆಗೆ 391 ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ (ETV Bharat)

ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿ: ರೈತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಂಡಪ್ಪಗೋಳ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬಾಳಪ್ಪ ಬೆಳಕೂಡ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಗಳು. ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಯುವಕರು ನಾಚಿಸುವಂತೆ ಕೃಷಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಕದ ಮೇಲಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಮಾದರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ಜೀವಾಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ 130 ಟನ್ ಕಬ್ಬು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.‌ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ತೆಗೆಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.

ಅವರ ತೋಟವೇ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ: "ಬಾಳಪ್ಪ ಬೆಳಕೂಡ ಅಜ್ಜನವರ ತೋಟವೇ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರೈತರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಂಡು ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಅಜ್ಜವರು ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರೊಬ್ಬ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಯುವ ರೈತ ಅಶೋಕ ಗದಾಡಿ.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕೃಷಿ (ETV Bharat)

ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ: ರಾಜಾಪುರ ರೈತ ನಾಗಪ್ಪ ಸವಸುದ್ದಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬಾಳಪ್ಪ ಕಬ್ಬು, ಅರಿಶಿಣ, ಗೋವಿನಜೋಳ, ಸೋಯಾಬಿನ್, ಗೋಧಿ, ಕಡಲೆ ಹೀಗೆ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಓರ್ವ ಮಾದರಿ ರೈತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಕೃಷಿ ಮಾದರಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಾವಯವ ಮತ್ತು‌ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ (ETV Bharat)

ಅವರ ತೋಟ ನೋಡಲು ರೈತರನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ: ಬಾಳಪ್ಪ ಬೆಳಕೂಡ ಅಜ್ಜನವರ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಳೇಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, "ಹೌದು, ಎಕರೆಗೆ 130 ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದಿರುವುದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹನಿನೀರಾವರಿ, ಸಮತೋಲಿತ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ, ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು. ಅವರ ತೋಟ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ರೈತರನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರೈತ ಬಾಳಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಬೆಳಕೂಡ ಅವರ ಜಮೀನು ನೋಡಲು ರೈತರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಂಡು (ETV Bharat)

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಯಸದ ಸಾಧಕ: ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಾಳಪ್ಪ ಬೆಳಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಎಂದೂ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇಂಥ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದು ಇತರೆ ರೈತರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

