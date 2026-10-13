ರಾಮನಗರ: ಹೂವು ಕೀಳಲು ಹೋದಾಗ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ; ರೈತ ಸಾವು
ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ರೈತನೋರ್ವ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಡಬಾಳ್ ಹೋಬಳಿಯ ಕಲ್ಲು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : October 13, 2026 at 9:19 AM IST
ರಾಮನಗರ: ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೂವು ಕೀಳಲು ಹೋದ ರೈತನ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆಯೊಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ದಾಳಿಯಿಂದ ರೈತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಡಬಾಳ್ ಹೋಬಳಿಯ ಕಲ್ಲು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಗ್ರಾಮದ 60 ವರ್ಷದ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಮೃತ ರೈತರು. ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರೂ ಆಗಿರುವ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ, ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಕಡ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಎಂದಿನಂತೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೋಗುವಂತೆ ಹೂವು ಕೀಳಲು ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆಯು ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಲೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದೆ. ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನಿನವರು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರಕ್ತಸಿಕ್ತರಾಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಚಿರತೆ ಹಾವಳಿ ತಡೆಯಲು ಇಲಾಖೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ಪದೇ ಪದೇ ಚಿರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ದಾಳಿ ಆಗಿ ರೈತರ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕೂಡಲೆ ಚಿರತೆಯನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದು, ಮೃತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
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