ದಾವಣಗೆರೆ: ಬರಗಾಲ, ಭದ್ರಾ ನೀರೂ ಇಲ್ಲ; ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿದ್ದ ರೈತ ಸಾವು
ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ನೀರು ಸಿಗಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ತೀರಲ್ಲ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ರೈತರೊಬ್ಬರು ವಿಷ ಸೇವಿಸಿದ್ದರು.
Published : July 13, 2026 at 6:34 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಈ ಬಾರಿ ರೈತರಿಗೆ ಮುಂಗಾರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಳ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಾರದೇ ಇರುವುದು ಖಚಿತವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ನೀರು ಸಿಗಲ್ಲ, ತಾನು ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ತೀರಲ್ಲ ಎಂಬ ಆತಂಕದಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ರವಿಕುಮಾರ್ (50) ಮೃತಪಟ್ಟ ರೈತ. ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಕೈಗಡ ಸೇರಿ 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಾಲ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಭದ್ರಾ ನೀರು ಸಹ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿಂತೆಗೊಳಗಾಗಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಆಗದೆಂದು ಮನನೊಂದು ಜುಲೈ 6ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಜುಲೈ 12ರಂದು (ಭಾನುವಾರ) ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಓರ್ವ ಮಗನನ್ನು ರೈತ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
'ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರಬಾರದು': ರವಿಕುಮಾರ್ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತನಗಿದ್ದ ಜಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಳದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ 35,000 ರೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂದು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಕೈಗಡವಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಳೆಯೂ ಬಾರದೆ, ಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಂನಿಂದ ನೀರೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಸಾಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೀರಿಸಲೆಂದು ಚಿಂತಿಸಿ 'ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರಬಾರದು' ಎಂದು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೃತನ ಸಹೋದರ ಎಸ್.ಶೇಖರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜುಲೈ 7ರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಾಗ ರವಿಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬನೇ ಮನೆಯ ರೂಂಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿ.ಜಿ.ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:15ಕ್ಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ, ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ರವಿಕುನಮಾರ್ ಸಹೋದರ ಶೇಖರಪ್ಪ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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