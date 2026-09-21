ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಓರ್ವ ರೈತ ಸಾವು: ಮತ್ತೋರ್ವ ರೈತನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು
ರಾಶಿ ಕಾವಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಕೇದಾರಪ್ಪ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಭೀಮಪ್ಪಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದೆ.
Published : September 21, 2026 at 8:55 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಓರ್ವ ರೈತ ಮೃತಪಟ್ಟು, ಮತ್ತೋರ್ವ ರೈತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಯರಗಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀರಂಗಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಮದ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಕೇದಾರಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗುರ್ಲಹೊಸೂರ (47) ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿ. ಇವರ ಸಂಬಂಧಿ ಭೀಮಪ್ಪ ಕೇದಾರಪ್ಪ ಗುರ್ಲಹೊಸೂರ (45) ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡವರು.
ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗೋವಿನಜೋಳ ರಾಶಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಬ್ಬರು ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ಗುಡುಗು - ಸಿಡಿಲು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ರಾಶಿ ಕಾವಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಕೇದಾರಪ್ಪ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಭೀಮಪ್ಪಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ಎಲ್. ಬಿ. ಮಾಳಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯರಗಟ್ಟಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಎಂ.ವಿ.ಗುಂಡಪ್ಪಗೋಳ, ಪಿಎಸ್ಐ ಎಲ್.ಬಿ.ಮಾಳಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಪಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತ ಕೇದಾರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರ, ಪುತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಯರಗಟ್ಟಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಎಂ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪಗೋಳ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಳೆ: ಗೋಕಾಕ, ಸವದತ್ತಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಾಗೂ ನೇಸರಗಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಳೆ ಆಗದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ರೈತರು, ಅಷ್ಟೊ ಇಷ್ಟೋ ಬಂದಿರುವ ಬೆಳೆಗಳ ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ.
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