ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ, ಮಹಿಳಾ ಪರ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಿ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಚುಕ್ಕಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಕಿವಿಮಾತು
202ನೇ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಚುಕ್ಕಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
Published : October 24, 2026 at 10:29 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: " ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಅಳುವವರು ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಸಮಾನತೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ" ಎಂದು ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಚುಕ್ಕಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿತ್ತೂರ ಕೋಟೆ ಆವರಣದ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 202ನೇ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
"18 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 28 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭ್ರೂಣದಲ್ಲೇ ಹಿಸುಕುವ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿ 1 ಸಾವಿರ ಗಂಡಸರಿಗೆ 967 ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನುಪಾತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.
ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಗಮನಿಸಿ ಎಂದು ಚುಕ್ಕಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, "ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಮಾತಲ್ಲ ಇದು. ಈ ನೆಲದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ, ಕತ್ತಿ ವರಸೆ ಕಲಿತಂಥ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕೌಶಲ ಕಲಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಪ್ರಗತಿಪರ ನೀತಿ, ಮಹಿಳಾ ಪರ ನೀತಿ ರೂಪಿಸುವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು.
"ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ದೀಪ ಹಚ್ಚಲು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ: "ಕೃಷಿಯ ಎಲ್ಲ ಹೊರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆಯೇ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆಯೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಮೂವರು ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಉತ್ಸವಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲು ಆಗದೇ, ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ರೈತರನ್ನು, ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು" ಎಂಬ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಚುಕ್ಕಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಮುಂದೆ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುತ್ತವೆ: ಕಬ್ಬು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ. ಅವರೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವಾಗ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯುವವರ ಕಥೆ ಏನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಚುಕ್ಕಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, "202 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಗಾಂಧಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾಡಿನ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವತ್ತು ಒಂದು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯಲು 200 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು. ಈಗ ಸಾವಿರಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ. ಮುಂದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು, ವಿಧಾನಸೌಧಗಳು ನೆಪಕ್ಕೆ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳೇ ಆಳುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಚುಕ್ಕಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ: "ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಕಾನೂನುಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂಬಾನಿಗೂ–ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ..?. ಯಾರು ಏನು ಮಾರಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಏನು ಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸದೇ ಹೋದರೆ ನಾವು ಗುಲಾಮರಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಚುಕ್ಕಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನ ಕಿತ್ತೂರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚನ್ನಮ್ಮ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವ ಕೇವಲ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಸವವನ್ನಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳೆಯರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.
ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಚನ್ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಸವ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಉತ್ಸವವನ್ನು ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿರುವುದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಡು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದರು. ರೈತ ಉಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನು ಹಾಗೂ ನೇಗಿಲು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಚ್ಚಣಕಿಯ ಗುರು ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ಮಠದ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರಿನ ರಾಜಗುರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಮಠದ ಮಡಿವಾಳ ರಾಜಯೋಗೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಿತ್ತೂರ ಶಾಸಕ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ಮಹಾಂತೇಶ ಕೌಜಲಗಿ, ಕಿತ್ತೂರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೈ ಸಿದ್ರಾಮ್ ಮಾರಿಹಾಳ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್, ಜಿ.ಪಂ.ಸಿಇಒ ರಾಹುಲ್ ಶಿಂಧೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೋಲಿಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ರಾಮರಾಜನ್, ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ ಜೈನ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೆಶಕ ಕೆ.ಎಮ್.ಚನ್ನೂರ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.
ಹಸಿರು ಟಾವೆಲ್ ತಿರುಗಿಸಿದ ಚುಕ್ಕಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ: ಕಿತ್ತೂರ ಉತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ಚುಕ್ಕಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲವು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹಸಿರು ಟವೆಲ್ ತಿರುಗಿಸಿ, ಜೈಕಾರ ಕೂಗಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಕೂಡ ಟಾವೆಲ್ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
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