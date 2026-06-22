ಅಡಿಕೆ ತೋಟದ ನಡುವೆ ಅರಳಿದ ವಿದೇಶಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಲೋಕ; ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದ ಕರಾವಳಿಯ ಕೃಷಿಕ
ಕೃಷಿಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಅವರು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿನೋದ್ ಪುದು ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 22, 2026 at 6:34 PM IST
ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) : ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಿಂದ ಹಚ್ಚಹಸಿರಾಗಿದ್ದ ಕೃಷಿಭೂಮಿ, ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಯ ಲಾಭ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳು ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡವು. ಆದರೆ ಅಡಿಕೆ ಒಂದನ್ನೇ ನಂಬಿದ ಕೃಷಿಯೂ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸತೊಡಗಿತು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಜೊತೆ ಹೊಸತನವನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ಕರಾವಳಿಯ ಕೃಷಿಕರೊಬ್ಬರು ಇಂದು ತಮ್ಮ ತೋಟವನ್ನೇ ವಿದೇಶಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಉದ್ಯಾನವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರು ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ತೋಟದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ತೈವಾನ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಜಪಾನ್, ಅಮೆರಿಕ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಅಪರೂಪದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್, ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಕ ಇತರ ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟೀನ್, ರಂಬೂಟನ್, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್, ಅಬಿಯು, ಜಬೋಟಿಕಾಬ, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಪಲ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆರಿ ಜಾಂಬು, ಬಿಳಿ ನೇರಳೆ, ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಅಂಬಟೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಲೂವಿ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಪೇರಳೆ, ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಹಲಸು, ಲಾಂಗನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಅಪರೂಪದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಸಿಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿವೆ.
ಭತ್ತದಿಂದ ತೋಟಗಾರಿಕೆಗೆ : ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಜೀವನವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಲಾಭದ ಕುಸಿತ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕುಟುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿತು. ಅಡಿಕೆಯ ಜೊತೆ ಬಾಳೆ, ತೆಂಗು, ಕೊಕ್ಕೋ ಮುಂತಾದ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ಬಂದ ಅವರು, ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು. ವಿದೇಶಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯ ಭಾಗವಾಗಿಸಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಕೇರಳದ ರೈತರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ-ಕೇರಳ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಕೃಷಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಾಗ ಕೇರಳದ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಮೂಡಿತು.
ಮೊದಲು ಕೆಲವೇ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಹಣ್ಣುಗಳ ತಳಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಇಂದು ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಹಣ್ಣುಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಹಳೆಯ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜೀವ : ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ವಯಸ್ಸಾದ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳ ನಡುವೆ ಖಾಲಿ ಉಳಿಯುವ ಜಾಗವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟೀನ್ನಂತಹ ದೀರ್ಘಾಯುಷಿ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟೀನ್ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೀರು ನಿಂತರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗದ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬೆಳೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಈ ಗಿಡಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗದಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಸ್ವತಃ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಂಬೂಟನ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ : ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲದ ರಂಬೂಟನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡರೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಹಣ್ಣಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ : ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸಸ್ಯವಾಗಿರುವ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೈಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡಬಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡರೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಅನುಭವ.
ಹಲಸಿನಲ್ಲೂ ಹೊಸ ತಳಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗ : ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಲಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಸೂಪರ್ ಅರ್ಲಿ, ಸಿಂಧೂರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ತಳಿಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ತಳಿಗಳು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡಿದರೆ, ಕೇರಳ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಿಂಧೂರ ತಳಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ತಳಿಯ ಹಲಸಿನ ಸೊಳೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹಲಸು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಅನುಭವವೂ ಇವರಿಗಿದೆ.
ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ಅವಲಂಬನೆ ಬೇಡ : “ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ನಂಬಿದರೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದರೆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳೆ ರೈತನನ್ನು ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ” ಎನ್ನುವುದು ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಅವರ ಕೃಷಿ ತತ್ವ.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ, ಅವರು ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟೀನ್, ರಂಬೂಟನ್, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್, ಅಬಿಯು, ವಿದೇಶಿ ಪೇರಳೆ, ಡೂರಿಯನ್, ಲಾಂಗನ್ ಮೊದಲಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜಬೋಟಿಕಾಬ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆರಿ ಜಾಂಬು, ಸ್ವೀಟ್ ಲೂವಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸುರಿನಮ್ ಚೆರಿ, ಸಣ್ಣ ಪೇರಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಪರೂಪದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಹಣ್ಣುಗಳು :
- ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ಟೀನ್ – ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ
- ರಂಬೂಟನ್ – ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್
- ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ – ಅಮೆರಿಕ
- ಅಬಿಯು – ಬ್ರೆಜಿಲ್
- ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆರಿ ಜಾಂಬು – ಜಪಾನ್
- ಬಿಳಿ ನೇರಳೆ – ತೈವಾನ್
- ಜಬೋಟಿಕಾಬ
- ವಾಟರ್ ಆ್ಯಪಲ್ (ಜಂಬೂ ನೇರಳೆ)
- ಸ್ವೀಟ್ ಲೂವಿ
- ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಚಿಕ್ಕ ಪೇರಳೆ
- ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸುರಿನಮ್ ಚೆರಿ
- ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಅಂಬಟೆ
- ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಸೂಪರ್ ಅರ್ಲಿ ಹಲಸು
- ಎವಿಯಾರ್ಕ್ ಹಲಸು
- ಜೆ–33 ಹಲಸು
- ಲಾಂಗನ್ನ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳು ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿದೇಶಿ ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಿವೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಕೃಷಿಗೆ ದಿಕ್ಕು : ಕೃಷಿ ಕೇವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆ, ಹವಾಮಾನ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಳೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೃಷಿಯೂ ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯಮವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿದೇಶಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ಖಾದರ್ ಅವರು ನರ್ಸರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಬೆಳೆದು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ತೋಟದ ಮಧ್ಯೆ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯೋಗ ಇಂದು ವಿದೇಶಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಉದ್ಯಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
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