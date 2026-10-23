ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಗೆ ಪೂಜೆ, ತಾಂಬೂಲ ನೀಡಿ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ
ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅರಮನೆಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡಲಾಯಿತು.
Published : October 23, 2026 at 9:05 AM IST
ಮೈಸೂರು: ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾದ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಗಜಪಡೆಗೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂಬೂಲ ನೀಡಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕವಾಗಿ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡಲಾಯಿತು.
ಕಳೆದ 55 ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಗಳಾದ ಪ್ರಶಾಂತ, ಅಭಿಮನ್ಯು, ಧನಂಜಯ, ಏಕಲವ್ಯ, ಮಹೇಂದ್ರ, ಗೋಪಿ, ಶ್ರೀರಾಮ, ಶ್ರೀಕಂಠ, ಸುಗ್ರೀವ, ಕಾವೇರಿ, ಚೈತ್ರ, ರೂಪ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆನೆಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ಜಯ ಮಾರ್ತಾಂಡ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಫಲ ತಾಂಬೂಲ ನೀಡಿ ಬೀಳ್ಕೊಡಲಾಯಿತು.
ಇಲಾಕಾವತಿಯಿಂದ ತೂಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಗಜಪಡೆ ಮಾವುತ ಹಾಗೂ ಕಾವಾಡಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಅರಮನೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಗತ್ಯ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಹಾಗೂ ಗೌರವ ಧನ ನೀಡಿ ಗಜಪಡ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಡಲಾಯಿತು.
ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರವಾದ ಕಾರಣ ಗಜ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಕಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗುರುವಾರ ಗಜಪಡೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗಜ ಪಡೆಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಲಾರಿಯನ್ನು ಏರಿ ಕಾಡಿನ ಆನೆ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಹೊರಟವು. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ದಸರಾವಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಅರಮನೆಗೆ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಂಚು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿತು.
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ಗಜಪಯಣದ ಮೂಲಕ ಆಗಮನ: ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಗಜಪಯಣದ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರಿಗೆ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದವು. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅರಣ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಅಶೋಕಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, 9 ಆನೆಗಳ ಪಡೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯ ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆಂದು ಒಟ್ಟು 10 ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಆನೆಗಳ ಚಲನವಲನ ಹಾಗೂ ಆನೆ ಬಳಿ ಯಾರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಆನೆಗಳ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಂಬೂಸವಾರಿವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಗಜಪಡೆಗಳಿಗೆ ತಾಲೀಮಿನ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ನಿತ್ಯ ಗಂಡು ಆನೆಗೆ 13-14 ಕೆ.ಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ 600 - 700 ಕೆ.ಜಿ ಹುಲ್ಲು, ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಆನೆಗೆ 11-12 ಕೆ.ಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ 500 - 600 ಕೆ.ಜಿ ಹಸಿ ಹುಲ್ಲು, ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.