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ಶಾಸಕ‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ತುಲಾಭಾರ

ಹಾನಗಲ್ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾನೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ತುಲಾಭಾರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

MLA SRINIVAS MANE BIRTHDAY
ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ತುಲಾಭಾರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 7, 2026 at 1:17 PM IST

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ಹಾವೇರಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದವಸ-ಧಾನ್ಯಗಳು‌ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಹಾನಗಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ ಅವರ 52ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

ತುಲಾಭಾರ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 901 ಜನರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಮೂರು ಸಾವಿರಮಠದ ಗುರುಸಿದ್ದರಾಜಯೋಗೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡಿ, ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಮೆರೆಯಲಾಯಿತು.

ಶಾಸಕ‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ತುಲಾಭಾರ (ETV Bharat)

901 ಮಂದಿಯಿಂದ ರಕ್ತದಾನ: ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾನಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 82 ಮಂದಿ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 100 ಮಂದಿ, ಹಿರೂರು 115 ಮಂದಿ, ಬೆಳಗಾಲಪೇಟೆ 74, ಅಕ್ಕಿಆಲೂರು 136, ಆಡೂರು 148, ತಿಳವಳ್ಳಿ 109, ಕಿಮ್ಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 101, ಧಾರವಾಡ 36 ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 901 ಮಂದಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು.

ಮೂರುಸಾವಿರಮಠದ ಗುರುಸಿದ್ದರಾಜಯೋಗೀಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡಿ, ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ, ದವಸ - ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ರಕ್ತದಿಂದ ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡುವ ಪರಂಪರೆಯೂ ಬೆಳೆದುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತುಲಾಭಾರ. ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ರಕ್ತ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಸಕ‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವುದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೂರು ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬಸವೇಶ್ವರ ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಶಾಂತ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಸಕ‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏಳು ಕಡೆ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಳು ಕಡೆಯಿಂದ 901 ಯೂನಿಟ್​ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಈ ರಕ್ತದಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮೂವರ ಜೀವ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪಡೆದ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಮತ್ತು ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ರೀತಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

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TAGGED:

BLOOD THULABHARA
ರಕ್ತ ತುಲಾಭಾರ
HAVERI
BLOOD DONATION CAMP
MLA SRINIVAS MANE BIRTHDAY

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