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ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಹವಾ: 'ಬೇಲ್' ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಕ್ರೇನ್ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ ಹೂವಿನ ಹಾರದ ಸ್ವಾಗತ; ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ

ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬೇಲ್​ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಶಿವ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಿದರು.

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ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್, ಬೇಲ್ ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 3, 2026 at 9:14 PM IST

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ಬಳ್ಳಾರಿ: ಕ್ರೇನ್ ಮೂಲಕ ಇಳಿದ ಬೃಹತ್ ಹೂವಿನ ಹಾರ, ಮೊಳಗಿದ ಡೊಳ್ಳಿನ ನಾದ, ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ.. ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಇದು ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಶಿವ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಸಂಭ್ರಮದ ಸನ್ನಿವೇಶ.

ನಟ, ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಬೇಲ್’ ಚಿತ್ರವು ಶುಕ್ರವಾರ(ಅ.2) ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ಶಿವ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಶಿವಣ್ಣ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಿದರು.

fans-gave-a-grand-welcome-to-bail-film-team-in-ballari-at-shiva-theatre
ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್, ಬೇಲ್ ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದತ್ತ ಹರಿದುಬಂದಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಆವರಣ ಕೆಲಕಾಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿತ್ತು. ಕ್ರೇನ್ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಡೊಳ್ಳು ಬಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು.

ಶಿವಣ್ಣ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಲು ಹಾಗೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಕೈ ಬೀಸಿ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ: ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಬೇಲ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಭಾಷಾ ನಟರಾದ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಜಯರಾಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಮೂವರು ಕಲಾವಿದರು ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಬೇಲ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಜತೆಗೆ ಶಿವಣ್ಣನ ಭೇಟಿಯು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿತು.

'ಬೇಲ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ದಿನದ​ ಕಲೆಕ್ಷನ್:​ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 'ಬೇಲ್' ಸಿನಿಮಾ​ ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ 1.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 1.34 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೆಂಡ್​ ನಡುವೆ ಕನ್ನಡವೊಂದರಲ್ಲೇ ತೆರೆಕಂಡ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದು, ವೀಕೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಣ್ಣನ 'ಬೇಲ್​'ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ: ಮೊದಲ ದಿನ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​; ಗೆಲುವಿನ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ

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SHIVA RAJKUMAR
BALLARI
ಬೇಲ್​ ಸಿನಿಮಾ
ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಭೇಟಿ
BAIL FILM TEAM

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