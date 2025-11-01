ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಿರಿಯ ಅರ್ಥಧಾರಿ ವಿಟ್ಲ ಶಂಭು ಶರ್ಮ ನಿಧನ
ಖ್ಯಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ, ಅರ್ಥಧಾರಿ ವಿಟ್ಲ ಶಂಭು ಶರ್ಮ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು.
Published : November 1, 2025 at 10:40 AM IST
ಬಂಟ್ವಾಳ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಹಿರಿಯ ಅರ್ಥಧಾರಿ ವಿಟ್ಲ ಶಂಭು ಶರ್ಮ (74) ಮಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಅಸೌಖ್ಯದ ಬಳಿಕ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದರು. ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರನ ಸಹಿತ ಅಪಾರ ಬಂಧು, ಬಾಂಧವರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಅರ್ಥಧಾರಿಯಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುತ್ತೂರು ಸಮೀಪ ಮುರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಶೇಣಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಸಹಿತ ಖ್ಯಾತನಾಮರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವಿಯಾಗಿದ್ದ ಶಂಭು ಶರ್ಮ, ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಖಳಪಾತ್ರ ಸಹಿತ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರೂ ಶಂಭು ಶರ್ಮ ಅವರ ಆರ್ಥಗಾರಿಕೆಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಸಹಿತ ಈಗಿನ ನವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಶಂಭು ಶರ್ಮ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವವರು, ಕೇಳುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಲವರಿದ್ದರು.
ಶರ್ಮ ಅವರ ಕುರಿತು ಹಿರಿಯ ಅರ್ಥಧಾರಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಚಾರ್ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ; ಶಂಭು ಶರ್ಮ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆ. ವಿಟ್ಲ ಶಂಭು ಶರ್ಮರದು ತಾಳಮದ್ದಲೆ ರಂಗದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿಭೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ಇರುವ ವಿಲಕ್ಷಣ ಗುಣಗಳು ಅವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶರ್ಮರಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಅನಿಸುವುದು. ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗಲ್ಲ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅದರ ರಭಸವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಈಜುವ ಮನೋಧರ್ಮ ಅವರದು.
ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕವಿಗಳು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದರು, ಮಹಾಕವಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರನ್ನು ಮಹಾಕವಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬರೆಯದ ಬೇಂದ್ರೆ, ಅಡಿಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ. ತಮ್ಮಕಾವ್ಯದಿಂದ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾದವರು ಅವರು. ಕವಿಗಳಾಗಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಮಹತ್ತ್ವಪೂರ್ಣವೇ. ಶೇಣಿಯವರು ಮಾತಿನ ಈ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕವಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದರೆ, ಶರ್ಮರಂಥವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿಗಳಾಗಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದವರು. ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾದವರು.
ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಶರಸೇತು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದೀಚೆಗೆ ಅವರ ಸಹಕಲಾವಿದನಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಪರ್ಕವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರದ್ದು ನಯ ನಾಜೂಕಿನ ಸ್ವಭಾವವಲ್ಲ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಒರಟು ಅನಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ, ಮನಸ್ಸು ಸ್ನೇಹಮಯಿ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಹಾಗೆ. ಹೊರಗಿಂದ ಗಟ್ಟಿ ಚಿಪ್ಪು. ಒಳಗೆ ಸಿಹಿನೀರು. ಅವರದ್ದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವುಂಟು.
ಅವರು ಕಲಾರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಶ್ರಮಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡುವುದುಂಟು. ಆಗ ಅಂತಹವನ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಾಡಿನ ಹೂವಿನ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದವನು ಜಾಣತನದಿಂದ ಬೇಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾಲದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಶರ್ಮರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎರಡೂ ಸಮಪಾಕವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವೆರಡರ ಬಲದಿಂದ ಅವರು ಅರ್ಥಧಾರಿಯಾಗಿ ಈ ನೆಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥಧಾರಿಯಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀರಸವಾದ ಹೊತ್ತಿಗಾದರೂ ಸರಿ, ಇವರ ಪ್ರವೇಶವಾದರೆ ಒಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಸಂಚಾರವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಟಕೀಯತೆ. ತಾಳಮದ್ದಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಮಹತ್ವ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಪಾತ್ರವಾದರೂ ಸರಿ, ಅದರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿದು, ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಒಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಗುಣ. ತಮ್ಮ ಸ್ವರ ಹೇಗೇ ಇದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಶರ್ಮರು. ಆದುದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಮ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ವಹಿಸಿದಾಗಲೂ, ತನ್ನ ಗಂಡುಗಡಸು ಕಂಠದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಮಾರ್ದವತೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಚೆ ಅವರ ಅರ್ಥದ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂದು ಬಿಗಿಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರೆ ಉಡದ ಹಾಗೆ ಎದುರಿನವನನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸದೆ ಬಿಡುವ ಜನ ಅವರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಅವರ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ತಾಳಮದ್ದಲೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತರ್ಕ ಪ್ರವೀಣರಾದ ಅರ್ಥಧಾರಿಗಳು ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಶಂಭು ಶರ್ಮರು ಹಾಗು ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನ ಅರ್ಥಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಇತ್ತು. ಆ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಇವರು ಬಿಗಿ ಪಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥಧಾರಿಗಳನ್ನು ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದರು. ಆ ಮಾದರಿ ಅವರ ಅರ್ಥದ ಸ್ವರೂಪನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಬಳಿಕ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ತಾಳಮದ್ದಲೆಯ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ (ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್) ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಂವಾದವೇ ಜೀವಾಳವಾದ ತಾಳಮದ್ದಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಳಿದವರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶರ್ಮರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಸಹಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗದ ಕ್ರಮ ಅದು.
ಶರ್ಮರು ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂರು ತಲೆಮಾರಿನ ಅರ್ಥಧಾರಿಗಳ ಜತೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದವರು. ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಮೇಳದ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಿದವರು. ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ತುಂಬ ಜನಪ್ರಿಯರಾದವರು ಅವರು. ವಿಷಯವೊಂದರ ಸಮಗ್ರ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದವರು ಶರ್ಮರು.
